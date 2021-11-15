Александр Лукашенко планирует жестко реагировать на санкции Евросоюза

Минск, 15 ноября. Белоруссия резко ответит на новый пакет санкций Евросоюза, заявил президент республики Александр Лукашенко.

Брюссель рассматривает введение очередного пакета ограничений против Минска на фоне миграционного кризиса. У границ республики скопились тысячи нелегалов, которые желают перебраться в ЕС. Европейцы обвиняют Белоруссию в причастности к обострению ситуации, но государство отвергает все нападки. Лукашенко объявил о намерении жестко реагировать в случае наложения новых рестрикций.

«Санкциями пугают. Хорошо, посмотрим. Они думают, что я буду шутить, что я ляпнул языком и все. Ничего подобного. Мы будем защищаться. Все, дальше нам отступать некуда», — заявил глава государства.

Ранее МИД Франции выступил за введение новых антибелорусских ограничений. Глава ведомства Жан-Ив Ле Дриан призвал не допустить якобы использование мигрантов Минском.