Экс-защитник «Локомотива» Кверквелия сравнил чемпионаты Украины и России

Харьков, 15 ноября. Экс-защитник московского «Локомотива» Соломон Кверквелия, ныне выступающий за харьковский «Металлист-1925», рассказал о разнице между российским и украинским чемпионатами.

Как отметил 29-летний футболист, в украинском чемпионате всего две команды уровнем выше остальных. Остальные клубы, по его словам, могут отобрать очки друг у друга.

«Чемпионат непредсказуемый, тем и интересен. Явного фаворита в борьбе за третье место нет. В России в этом плане все более предсказуемо: есть шесть команд, которые из года в год борются за первую шестерку. На Украине, кроме «Динамо» и «Шахтера», все команды могут бороться за третье место», — сказал грузинский защитник в интервью журналу «Футбол».

Кверквелия этим летом покинул стан «железнодорожников» по истечении контракта. В прошлом месяце украинский «Металлист-1925» объявил о подписании контракта с грузинским футболистом.

Напомним, в сентябре 2021 года «Локомотив» хотел приобрести хорватского полузащитника «Хайдука» Стипе Биука, но клуб из Сплита отказался расставаться с футболистом.