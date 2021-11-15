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Экс-защитник «Локомотива» Кверквелия сравнил чемпионаты Украины и России

  /   Обновлено: 15 ноября 2021 12:28
Спорт
Экс-защитник «Локомотива» Кверквелия сравнил чемпионаты Украины и России
Global Look Press  /  Dmitry Golubovich/Global Look Press

Харьков, 15 ноября. Экс-защитник московского «Локомотива» Соломон Кверквелия, ныне выступающий за харьковский «Металлист-1925», рассказал о разнице между российским и украинским чемпионатами. 

Как отметил 29-летний футболист, в украинском чемпионате всего две команды уровнем выше остальных. Остальные клубы, по его словам, могут отобрать очки друг у друга.

«Чемпионат непредсказуемый, тем и интересен. Явного фаворита в борьбе за третье место нет. В России в этом плане все более предсказуемо: есть шесть команд, которые из года в год борются за первую шестерку. На Украине, кроме «Динамо» и «Шахтера», все команды могут бороться за третье место», — сказал грузинский защитник в интервью журналу «Футбол».

Кверквелия этим летом покинул стан «железнодорожников» по истечении контракта. В прошлом месяце украинский «Металлист-1925» объявил о подписании контракта с грузинским футболистом.

Напомним, в сентябре 2021 года «Локомотив» хотел приобрести хорватского полузащитника «Хайдука» Стипе Биука, но клуб из Сплита отказался расставаться с футболистом.

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футбол локомотив кверквелия металлист-1925
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