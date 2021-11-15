Жириновский предсказал вооруженный захват части Польши

Варшава, 15 ноября. Глупая миграционная политика Евросоюза приведет в итоге к оккупации отдельных населенных пунктов в Польше.

Буквально за несколько дней курдские беженцы, штурмующие сейчас польскую границу, могут захватить немалую часть Польши. Помогут им в этом их соплеменники, давно обосновавшиеся в Европе.

Такой сценарий развития событий на белорусско-польской границе в студии политического ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» озвучил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, отметив, что его предсказание может сбыться буквально в течение нескольких дней. Он напомнил о недавних публикациях в крупных немецких СМИ, раскрывших многоуровневую бизнес-схему по доставке ближневосточных мигрантов в Германию, разработанную самими же немцами. Журналисты выяснили, что за беженцами в Польшу выезжают целые караваны автобусов. В этой схеме принимают участие и поляки, получая свою выгоду.

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По каким-то причинам, именно сейчас Польша решила прервать налаженную цепочку, скорее всего, пытаясь отвлечь внимание населения от многочисленных внутренних проблем и помириться на фоне миграционного кризиса с Евросоюзом. Но ведь рабочая схема осталась и ей теперь могут воспользоваться курды, чтобы выручить своих соплеменников, по отношению к которым польские военные и политики устроили формальный геноцид.

Жириновский напомнил, что только по официальной статистике в Европе сейчас проживает не меньше полутора миллионов курдских беженцев, большая часть из которых закрепилась в Германии. Ничего не мешает им вооружиться, захватить автобусы, используемые в вышеупомянутой схеме, и отправиться на польскую границу, прихватив оружие для соплеменников, застрявших на территории Белоруссии. Политик отметил, что курдский язык — довольно-таки редкий и непростой. В мире не так-то много специалистов-переводчиков. Поэтому германские спецслужбы могут просто прошляпить эту спецоперацию.

«Европа сама себя топит. Курдам на белорусско-польской границе могут ведь оказать помощь их братья — курды из Германии. В Европе больше полутора миллиона курдов и немало в ФРГ. Курды — самый боеспособный народ, он воюет сто лет, его обманывали раз десять, обещая создать независимое государство. Поэтому на автобусах из Германии едут братья, родственники тех, кто застрял на подступах к Польше, а в багажных отделениях оружие. Приезжают к границе, опрокидывают группировку из 15 тысяч солдат, которые стянула туда Варшава и начинают оккупацию отдельных населенных пунктов в пограничных регионах Польши», — расписал возможный вариант развития событий Жириновский.

Политик подчеркнул, что это лишь один из сценариев того, что может в итоге произойти. Один из самых вероятных в данной ситуации. Провокация Варшавы в итоге обернется против Польши, которая потеряет часть территории.

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