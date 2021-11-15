«Аэрофлот» не попадет в новый пакет санкций ЕС из-за миграционного кризиса

Москва, 15 ноября. Российский авиаперевозчик «Аэрофлот» не будет включен в пакет санкций ЕС, связанный с миграционным кризисом в Белоруссии. Об этом сообщил источник ТАСС.

По сообщениям СМИ, «Аэрофлота» нет в списке авиакомпаний, которым официальный Брюссель приписывает эскалацию напряженности на польско-белорусской границе. Сообщение поступило накануне заседания Совета глав МИД стран ЕС, на котором должен быть утвержден механизм работы новых ограничений.

«ЕС сейчас не рассматривает включение "Аэрофлота" в черный список авиакомпаний», — отметил источник ТАСС.

Черный список авиакомпаний ЕС регулярно пополняется. В него входит около сотни авиакомпаний из разных стран мира, которым полностью запрещены полеты над континентальным блоком. Ранее МИД Франции выступил в поддержку рестрикций против Минска.