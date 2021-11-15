Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 ноября 12:54
12:53
Происшествия
Труп инвалида-колясочника обнаружили после пожара в квартире на Байкальской в Москве
12:50
Общество
Дмитрий Песков заявил об актуальности принятия в России закона о QR-кодах
12:49
Армия
Лукашенко и Путин обсудили действия кораблей НАТО в Черном море
12:48
Происшествия
МВД объявило в розыск издателя «Медиазоны» Верзилова
12:47
Спорт
МОК согласовал форму российской команды для участия в Олимпиаде в Пекине
12:47
Экономика
Аудитор Счетной палаты Саватюгин назвал маловероятным отключение России от SWIFT
12:46
Политика
Песков назвал неверной трактовку Евросоюзом ситуации с миграционным кризисом
12:43
Общество
Кремль надеется вскоре договориться о взаимном признании сертификатов вакцинации с другими странами
12:42
Общество
Песков назвал вакцинацию россиян иностранными вакцинами от COVID-19 их личным делом
12:41
Общество
Журналист Том Бауэр вспомнил о конфликте Елизаветы II и второй жены принца Чарльза
Все новости

«Аэрофлот» не попадет в новый пакет санкций ЕС из-за миграционного кризиса
Политика
«Аэрофлот» не попадет в новый пакет санкций ЕС из-за миграционного кризиса
wikipedia.org  /  Pavel Adzhigildaev / CC BY-SA 3.0

Москва, 15 ноября. Российский авиаперевозчик «Аэрофлот» не будет включен в пакет санкций ЕС, связанный с миграционным кризисом в Белоруссии. Об этом сообщил источник ТАСС.

По сообщениям СМИ, «Аэрофлота» нет в списке авиакомпаний, которым официальный Брюссель приписывает эскалацию напряженности на польско-белорусской границе. Сообщение поступило накануне заседания Совета глав МИД стран ЕС, на котором должен быть утвержден механизм работы новых ограничений.

«ЕС сейчас не рассматривает включение "Аэрофлота" в черный список авиакомпаний», — отметил источник ТАСС.

Черный список авиакомпаний ЕС регулярно пополняется. В него входит около сотни авиакомпаний из разных стран мира, которым полностью запрещены полеты над континентальным блоком. Ранее МИД Франции выступил в поддержку рестрикций против Минска.

Вернуться назад

Все новости / Политика / «Аэрофлот» не попадет в новый пакет санкций ЕС из-за миграционного кризиса
санкции мигранты россия евросоюз ес аэрофлот миграционный кризис
Комментировать