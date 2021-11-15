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Арабская коалиция нанесла авиаудары по позициям хуситов на западе и севере Йемена
Весь мир
Арабская коалиция нанесла авиаудары по позициям хуситов на западе и севере Йемена
wikipedia.org  /  Gordon Zammit

Сана, 15 ноября. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией нанесла серию авиационных ударов по позициям йеменских повстанцев-хуситов в районах населенных пунктов Сирва, Эль-Бейда и Аль-Джавф.

Как сообщается, атаки были совершены для поддержки операции правительственных войск на западном побережье республики и срыва наступления мятежников на город Аль-Балак в провинции Мариб. За истекшие сутки в результате 22 налетов были якобы уничтожены более 80 боевиков и 19 их транспортных средств.

Представители коалиции почти ежедневно публикуют подобные отчеты, однако указанные в них потери хуситов вызывают сомнения, так как повстанцы медленно, но верно продолжают продвигаться вперед и, по некоторым данным, уже достигли окрестностей Мариба, из-за чего несколько десятков тысяч жителей и перемещенных лиц бежали из этого района. Руководство страны заявило, что на данный момент наступление боевиков удалось остановить, однако ранее отрядам «Ансар Аллах» после перегруппировки и пополнения бандформирований обычно удавалось теснить армию дальше.

Ранее мятежники, вопреки Стокгольмским мирным соглашениям, заняли важный портовый город Ходейда — он должен был оставаться нейтральной территорией и основным маршрутом доставки в страну гуманитарной помощи. Организация Объединенных Наций осудила этот шаг, назвав его вопиющим нарушением всех договоренностей.

Боевикам удалось взять населенный пункт почти без боя, поскольку правительственные войска и подразделения коалиции покинули его для переброски сил на наиболее горячие участки фронта. Стычки произошли лишь с арьергардом отходящих подразделений. Как и в случае с Марибом, приближение хуситов привело к массовому бегству гражданских, несколько десятков человек были арестованы мятежниками по подозрению в работе на коалицию.

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йемен хуситы ансар аллах
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