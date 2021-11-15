Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 ноября 14:21
14:19
Политика
Польша показала группу мигрантов со стороны Белоруссии, желающих форсировать границу
14:17
Видео
Масштабное световое шоу в стиле «Сейлор Мун» стартовало в Японии
14:15
Происшествия
СК проверяет сведения о поддельной подписи в договоре «Фэнси Шоу» Богачева с рекламщиками
14:13
Политика
Песков назвал преждевременными комментарии по ситуации с «Мемориалом»
14:13
Политика
Лукашенко указал на нежелание мигрантов возвращаться на родину
14:10
Происшествия
Толпа из тысячи мигрантов сломала забор на польско-белорусской границе
14:08
Политика
Глава МИД Швеции Линде напомнила Кулебе о необходимости реформ на Украине
14:03
Экономика
Владимир Путин предложил минимизировать расходы при дорожном строительстве
13:59
Происшествия
Москвичка получила перелом носа после столкновения с курьером на велосипеде
13:55
Спорт
Экс-баскетболист «Химок» Янис Тимма близок к переходу в казанский УНИКС
Все новости

Актер Степанцов отметил востребованность фильма «16-й» в российской культуре

  /   Обновлено: 15 ноября 2021 13:12
Общество
Актер Степанцов отметил востребованность фильма «16-й» в российской культуре
stepantsov.ru  / 

Российский поэт, автор песен, певец, музыкант и актер Вадим Степанцов высказал свое мнение относительно того, насколько картины, поднимающие те же проблемы, что и фильм-исповедь бизнесмена Евгения Пригожина «16-й», должны быть представлены в российском кинематографе.

«Зависит от того, на чью мельницу льет воду такое произведение, — заметил артист. — Лично мне кажутся приемлемыми два варианта. Первый: сатира в фильме отображена по-доброму и не обидна для обеих сторон. Второй: это треш, угар и содомия, и с этим все всем понятно. Такая же ерунда, как и обвинения россиян во вмешательстве в американские выборы со стороны конгрессменов США».

Он также рассказал о востребованности в российской культуре жанра политической сатиры.

Актер Степанцов отметил востребованность фильма «16-й» в российской культуре
Кадр из фильма «16-й» /

«Сейчас многие грешат сатирическими памфлетами, в том числе и я. В литературе это обожает делать Виктор Пелевин. Ну и в кино хотелось бы видеть что-то подобное чаще», — отметил Степанцов.

Резюмируя, он отметил, что, окажись такой заряженный весельем фильм, как «16-й», на мировых кинофестивалях, он немедленно «подольет масла в огонь международных отношений».

Напомним, что кинокартина «16-й» повествует о том, как именно происходило так называемое «российское вмешательство» в американские выборы 2016 года, в которых победу одержал Дональд Трамп. Многие актеры и критики сходятся во мнении, что лента получилась сатиричной и смешной. Технический показ фильма-исповеди Евгения Пригожина состоялся 7 ноября, всероссийская премьера — 8 ноября.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Актер Степанцов отметил востребованность фильма «16-й» в российской культуре
россия сша шоу-бизнес степанцов 16-й бахыт компот
Комментировать