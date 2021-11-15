Актер Степанцов отметил востребованность фильма «16-й» в российской культуре

Российский поэт, автор песен, певец, музыкант и актер Вадим Степанцов высказал свое мнение относительно того, насколько картины, поднимающие те же проблемы, что и фильм-исповедь бизнесмена Евгения Пригожина «16-й», должны быть представлены в российском кинематографе.

«Зависит от того, на чью мельницу льет воду такое произведение, — заметил артист. — Лично мне кажутся приемлемыми два варианта. Первый: сатира в фильме отображена по-доброму и не обидна для обеих сторон. Второй: это треш, угар и содомия, и с этим все всем понятно. Такая же ерунда, как и обвинения россиян во вмешательстве в американские выборы со стороны конгрессменов США».

Он также рассказал о востребованности в российской культуре жанра политической сатиры.

Кадр из фильма «16-й» /

«Сейчас многие грешат сатирическими памфлетами, в том числе и я. В литературе это обожает делать Виктор Пелевин. Ну и в кино хотелось бы видеть что-то подобное чаще», — отметил Степанцов.

Резюмируя, он отметил, что, окажись такой заряженный весельем фильм, как «16-й», на мировых кинофестивалях, он немедленно «подольет масла в огонь международных отношений».

Напомним, что кинокартина «16-й» повествует о том, как именно происходило так называемое «российское вмешательство» в американские выборы 2016 года, в которых победу одержал Дональд Трамп. Многие актеры и критики сходятся во мнении, что лента получилась сатиричной и смешной. Технический показ фильма-исповеди Евгения Пригожина состоялся 7 ноября, всероссийская премьера — 8 ноября.