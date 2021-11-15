Верка Сердючка намекнула на причастность Эрнста к ее травле в России

Москва, 15 ноября. Знаменитый артист Андрей Данилко, известный зрителю как Верка Сердючка, заявил, что генеральный продюсер Первого канала Константин Эрнст не смог спокойно отреагировать на занятое им второе место на Евровидении.

Данилко напомнил о многочисленных поклонниках его творчества в России и огромном успехе. Однако все изменилось после его участия в песенном конкурсе в 2007 году. Тогда певец в образе Верки Сердючки занял второе место на Евровидении. Как заявил артист, он столкнулся с травлей, которую организовали, чтобы «убрать его с рынка».

«Сердючка была очень популярна и раздражала Костю Эрнста. Он не мог пережить Евровидения»,— намекнул Данилко в беседе с NEWS.ru на причастность продюсера к нападкам.

Певец предлагал Эрнсту свою кандидатуру в качестве участника Евровидения от России, но получил отказ. Тогда Данилко поехал на конкурс представлять Украину. Он выступал с композицией Dancing Lasha Tumbai. Этот трек обернулся громким скандалом для исполнителя.

«Они придумали эту историю с «Раша, гудбай!», это все было накручено. Это был для меня очень непростой, но и полезный период. Я понял, что, кто, где и как. Я понял, что этот мир отчасти фальшивый: когда тебе хорошо — все с тобой, а когда тебе плохо — никого нет. И больше не питаю иллюзий», — подчеркнул 48-летний исполнитель.

Верка Сердючка уже давно не дает концерты в России, передает «Вечерняя Москва». По словам Данилко, у него есть несколько причин. Например, большие затраты на организацию концертов и проблемы со здоровьем.