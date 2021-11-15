Вице-премьер Польши призвал исключить РФ и Белоруссию из международных организаций

Варшава, 15 ноября. Россию и Белоруссию необходимо исключить из международных организаций и запретить их участие в спортивных соревнованиях. Об этом заявил вице-премьер Польши Петр Глиньский.

Министр культуры и национального наследия, а также зампредседателя польского правительства предложил принять меры в отношении России и Белоруссии. По мнению Глиньского, следует усилить международное давление на руководство обоих государств из-за миграционного кризиса.

«Я бы даже рассматривал возможность исключения двух этих стран из многих международных организаций», — подчеркнул министр в интервью изданию Polska Times.

Около 50 нелегальных мигрантов ранее взяли штурмом участок польско-белорусской границы. Беженцам удалось прорваться на территорию Польши.