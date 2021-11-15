Шоу «Русских витязей» и Checkmate стали ключевыми событиями первого дня Dubai Airshow

Дубай, 15 ноября. Российские представители в первый день работы выставки Dubai Airshow привлекли к себе большое внимание иностранных гостей благодаря презентации самолета Checkmate и выступлению «Русских витязей».

Как сообщает издаваемая в рамках мероприятия газета Dubai Airshow News, маневры российской пилотажной группы «Русские витязи» стали настоящей изюминкой авиасалона. Иностранцы высоко оценили навыки летчиков, отметив, в частности, элемент «Зеркальное отражение».

«Ослепительное зрелище прохода шести самолетов в едином строю стало приятной шумной частью летной программы Dubai Airshow», — говорится в публикации.

Также журналисты обратили внимание на полноразмерный прототип истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate, который российские представители показали военным делегациям разных стран. Позднее самолет также был представлен прессе.

Ранее Ростех обсудил возможные поставки новейшего российского однодвигательного истребителя Checkmate с иностранными заказчиками. Как сообщает Infox, самолет станет серьезной проблемой для военных кораблей стран НАТО.