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Шоу «Русских витязей» и Checkmate стали ключевыми событиями первого дня Dubai Airshow

  /   Обновлено: 15 ноября 2021 12:05
Армия
Шоу «Русских витязей» и Checkmate стали ключевыми событиями первого дня Dubai Airshow
Global Look Press  /  Leonid Faerberg/Keystone Press Agency

Дубай, 15 ноября. Российские представители в первый день работы выставки Dubai Airshow привлекли к себе большое внимание иностранных гостей благодаря презентации самолета Checkmate и выступлению «Русских витязей».

Как сообщает издаваемая в рамках мероприятия газета Dubai Airshow News, маневры российской пилотажной группы «Русские витязи» стали настоящей изюминкой авиасалона. Иностранцы высоко оценили навыки летчиков, отметив, в частности, элемент «Зеркальное отражение».

«Ослепительное зрелище прохода шести самолетов в едином строю стало приятной шумной частью летной программы Dubai Airshow», — говорится в публикации.

Также журналисты обратили внимание на полноразмерный прототип истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate, который российские представители показали военным делегациям разных стран. Позднее самолет также был представлен прессе.

Ранее Ростех обсудил возможные поставки новейшего российского однодвигательного истребителя Checkmate с иностранными заказчиками. Как сообщает Infox, самолет станет серьезной проблемой для военных кораблей стран НАТО.

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