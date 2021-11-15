Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 ноября 12:53
12:50
Общество
Дмитрий Песков заявил об актуальности принятия в России закона о QR-кодах
12:49
Армия
Лукашенко и Путин обсудили действия кораблей НАТО в Черном море
12:48
Происшествия
МВД объявило в розыск издателя «Медиазоны» Верзилова
12:47
Спорт
МОК согласовал форму российской команды для участия в Олимпиаде в Пекине
12:47
Экономика
Аудитор Счетной палаты Саватюгин назвал маловероятным отключение России от SWIFT
12:46
Политика
Песков назвал неверной трактовку Евросоюзом ситуации с миграционным кризисом
12:43
Общество
Кремль надеется вскоре договориться о взаимном признании сертификатов вакцинации с другими странами
12:42
Общество
Песков назвал вакцинацию россиян иностранными вакцинами от COVID-19 их личным делом
12:41
Общество
Журналист Том Бауэр вспомнил о конфликте Елизаветы II и второй жены принца Чарльза
12:32
Спорт
Пермский атлет обновил рекорд России в подъеме гигантской гантели
Все новости

Сбербанк повысил ипотечные ставки на новостройки и вторичное жилье
Экономика
Сбербанк повысил ипотечные ставки на новостройки и вторичное жилье
Агентство городских новостей Москва  /  Денис Воронин

Москва, 15 ноября. Российский Сбербанк увеличил ставки по ипотеке на новостройки до 8,8% и на вторичное жилье — до 9,1%, следует из документа, опубликованного на сайте кредитно-финансовой организации. 

Таким образом, стоимость ипотечного кредита на готовое жилье выросла с 8,1% до 8,7%. Стоимость рефинансирования ипотеки также увеличилась с 8,2% до 8,6% годовых. Поднялись и ставки по ипотечным кредитам на строительство индивидуального жилого дома — с 9,2% до 9,6%, и на покупку загородной недвижимости — с 8,4% до 8,8%.

Банк России в конце октября текущего года вновь увеличил ключевую ставку на 0,75 процентных пункта — до 7,5% годовых. Это уже шестое повышение за минувший год. Решение регулятора направлено на ограничение риска инфляции — по прогнозам, к концу года она составит от 7,4% до 7,9%. Вслед за ЦБ российские банки объявили, что поднимут ставки на свои продукты.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Сбербанк повысил ипотечные ставки на новостройки и вторичное жилье
банк россии сбербанк ключевая ставка ставки по ипотеке
Комментировать