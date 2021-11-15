Сбербанк повысил ипотечные ставки на новостройки и вторичное жилье

Москва, 15 ноября. Российский Сбербанк увеличил ставки по ипотеке на новостройки до 8,8% и на вторичное жилье — до 9,1%, следует из документа, опубликованного на сайте кредитно-финансовой организации.

Таким образом, стоимость ипотечного кредита на готовое жилье выросла с 8,1% до 8,7%. Стоимость рефинансирования ипотеки также увеличилась с 8,2% до 8,6% годовых. Поднялись и ставки по ипотечным кредитам на строительство индивидуального жилого дома — с 9,2% до 9,6%, и на покупку загородной недвижимости — с 8,4% до 8,8%.

Банк России в конце октября текущего года вновь увеличил ключевую ставку на 0,75 процентных пункта — до 7,5% годовых. Это уже шестое повышение за минувший год. Решение регулятора направлено на ограничение риска инфляции — по прогнозам, к концу года она составит от 7,4% до 7,9%. Вслед за ЦБ российские банки объявили, что поднимут ставки на свои продукты.