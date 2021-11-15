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Кудряшов закрыл комментарии в Instagram после автогола в матче отбора на ЧМ-2022
Спорт
Кудряшов закрыл комментарии в Instagram после автогола в матче отбора на ЧМ-2022
Global Look Press  /  Dmitry Golubovich/Global Look Press

Москва, 15 ноября. Защитник сборной России Федор Кудряшов закрыл комментарии в своем Instagram-аккаунте. Футболист отключил эту опцию после того, как фанаты начали писать ему гневные отзывы после автогола в матче отбора на ЧМ-2022 против Хорватии.

Болельщики остались недовольны результатом матча квалификационного раунда первенства мира 2022 года Хорватия — Россия. Подопечные Валерия Карпина минимально проиграли команде Златко Далича, пропустив единственный мяч на 81-й минуте. Кудряшов после подачи в штрафную срезал мяч в ворота Матвея Сафонова.

В результате сборная России не смогла завоевать прямую путевку на ЧМ-2022 в Катаре. Теперь футболисты сыграют в стыковых матчах за право выхода на турнир. Команда Хорватии заняла первое место в группе и напрямую вышла на первенство мира.

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футбол кудряшов сборная россии карпин
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