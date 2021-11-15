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Политолог Кедми: действия Польши на границе с Белоруссией напоминают преступления нацистов
Политика
Политолог Кедми: действия Польши на границе с Белоруссией напоминают преступления нацистов
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Минск, 15 ноября. Бесчеловечное отношение польских властей к застрявшим на белорусской границе беженцам и агрессивная пропаганда напоминают антисемитскую политику Третьего Рейха. Об этом заявил политолог Яков Кедми.

Комментарий бывшего работника израильской спецслужбы «Натив» приводят белорусские СМИ. По мнению Кедми, сейчас официальная Варшава повторяет тот же путь, что когда-то обернулся Хрустальной ночью и другими преступлениями нацистов в отношении евреев. Исторические аналогии абсолютно очевидны, уверен эксперт.

«Параллели абсолютно четкие. Это параллели, которыми славились и Польша, и Германия. Правда, тогда жертвами оказались евреи, когда их выгоняли из Германии в Польшу, а польские пограничники стреляли в них и гнали обратно в Германию. Это уже было, это и послужило причиной Хрустальной ночи. Поляки и тогда стреляли в беженцев, сегодня это сопровождается совершенно наглой ложью», — объясняет авторитетный политолог.

Политолог Кедми: действия Польши на границе с Белоруссией напоминают преступления нацистов
ФБА «Экономика сегодня» /

Страны коллективного Запада поддерживают такое поведение польских властей, приписывая белорусским пограничникам преступления в отношении беженцев, якобы стрельбу и угрозы расправой. При этом, отмечает Кедми, со стороны Минска спокойно работают журналисты и допуск открыт. Поляки в свою очередь блокируют доступ прессе, публикуя информационные вбросы и ведя агрессивную антироссийскую и антибелорусскую агитацию. Подобное поведение — это вопиющий и чудовищный цинизм, сокрушается Кедми.

«Это говорит не только о бесчестности, о чудовищной жестокости. Это говорит о том, что их не интересует правда. Их интересует только одно. Что бы ни было — Белоруссия виновата, (президент Белоруссии Александр. — Прим. ФАН) Лукашенко виноват и, конечно, стоящий за ним (президент России Владимир. — Прим. ФАН) Путин. Все повторяют и показывают это наглое, подлое выступление польского руководителя, который говорит: "Путин за всем этим стоит"... это организованная, циничная, наглая, ложная пропаганда и политика», — констатировал политолог.

Российская Федерация с самого начала миграционного кризиса на границе Польши и Белоруссии обозначила свою позицию. Как неоднократно заявляли в МИД РФ, страны ЕС должны в полном объеме взять на себя ответственность за беженцев из стран Ближнего Востока, ранее разоренных в результате военных операций НАТО. Польша со своей стороны на это идти не готова. Как сообщает НСН, Варшава намерена построить стену на всей протяженности своих границ с Республикой Беларусь.

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