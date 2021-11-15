Политолог Иванов: Украинцы знают, что в Европу они «не влезают» ни в каком виде

Разговоры о вступлении Украины в НАТО бессмысленны, поскольку сами киевские власти давно поняли бесперспективность евроинтеграции в любом ее варианте, в том числе в виде членства в Североатлантическом альянсе. Об этом в беседе с ФАН рассказал политолог Андрей Иванов. К тому же генсек НАТО Йенс Столтенберг в эфире телеканала НВО признал, что среди стран-участниц организации нет единого мнения относительно вступления в Альянс Украины. Да и само членство предполагает соответствие определенным стандартам, подчеркнул Столтенберг.

По мнению Андрея Иванова, обе стороны: и Киев, и НАТО — прекрасно понимают, что разговоры о вступлении Украины в Альянс, так и останутся разговорами.

«Прямо скажем, что идет некая игра в пинг-понг. Украинским политикам нужно что-то дать новое для своей внутренней аудитории. Руководство НАТО должно публично обнадежить украинских политиков. Однако все понимают, что Украина никогда не станет членом НАТО», — заявил политолог.

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Как он объяснил, вступление этой страны в НАТО противоречит уставу организации, в частности пункту об отсутствии нерешенных территориальных споров. Ведь Украина считает, что у нее есть территориальные претензии к соседям, то есть к России в отношении Крыма. Да и тлеющий конфликт в Донбассе не добавляет Киеву очков.

«В самой Украине все, кто принимает решения, давно поняли бесперспективность так называемой евроинтеграции. Украинцы знают, что в Европу они «не влезают» ни в каком виде. С этим фактом уже психологически смирились. Но из уст политиков продолжают постоянно звучать разные заявления, которые, конечно, ни к чему привести не могут», — заключил Иванов.

При этом сколько бы украинские власти не рассуждали о вступлении страны в НАТО, Украина все равно неизбежно будет зависеть от России в вопросе поставок энергоресурсов. Украинский эксперт по энергетике Владимир Омельченко в эфире YouTube-канала Ukrlife TV предупредил, что если ТЭС лишатся угля, то уже к декабрю украинцы рискуют оказаться в полной зависимости от России. Причем вместо газовой зависимости Украина, по его словам, рискует «подсесть» на еще более опасную зависимость — электроэнергетическую.