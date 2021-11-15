Поклонники и коллеги пришли проститься с Игорем Бондаренко в Москве

Москва, 15 ноября. Родные и близкие пришли в театр «ФЭСТ», чтобы проводить в последний путь актера Игоря Бондаренко. О смерти артиста стало известно 12 ноября.

В театре пройдут отпевание и гражданская панихида. На траурном мероприятии собрались родственники, друзья, коллеги и поклонники, которые пришли проститься с кинозвездой.

«Он был выдающимся мастером сцены. Над его комическими персонажами зрители хохотали до слез, а трагические роли заставляли сжиматься сердца. И каждая роль была сделана тонко, безмерно талантливо, проработана до мелочей», — сообщили в театре после смерти актера.

Бондаренко известен телезрителем по фильму «Сибирский цирюльник», сериалам «Кармелита» и «Реальные пацаны». Артист долгие годы отдал театральной сцене, на его счету несколько десятков ролей в театре.

Актер ушел из жизни 12 ноября. Ему было 55 лет, пишет «Культуромания». По некоторым данным, у Бондаренко диагностировали онкологическое заболевание.