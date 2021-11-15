Массовая церемония бракосочетания состоялась в Индии

Более 100 пар из бедных семей смогли совершить обряд бракосочетания с соблюдением необходимых традиций. Все расходы на себя взяли организаторы мероприятия.

В Индии состоялась необычная свадебная церемония. Сотни девушек, облаченных в традиционные красные платья, и мужчины в одеждах бордового цвета собрались в одном месте. Все эти люди — бедняки. Их объединила любовь к своей второй половинке и желание вступить в брак.

«Меня зовут Зайтуна, и я живу в северной части Кашмира. Сегодня моя свадьба, я очень взволнована. Я счастлива, что выхожу замуж. Мы ценим такие проекты, где бедным мальчикам и девочкам, таким как я, помогают стать мужем и женой», — рассказала одна из участниц.

Организаторы массовой женитьбы стараются устраивать такие мероприятия ежегодно. Однако из-за ковидных ограничений свадьбу для бедных пришлось неоднократно переносить. Поэтому и накопилось такое большое количество желающих.

«Это первый раз после пандемии, когда мы организовали подобную массовую церемонию. Мы знаем, что это принесет большую пользу малообеспеченным семьям», — поделился организатор события Мусадик Хусейн Манхас.

Свадьбы индусов традиционно насыщены обрядами и ритуалами, и далеко не все могут позволить себе соблюсти необходимые нюансы. Бедный слой населения составляет 75 %, а это около миллиарда человек. Зачастую подобные мероприятия являются единственным шансом создать семью для малообеспеченных граждан.

«Я очень беден, и мои родители тоже не в состоянии помогать мне. Организация, которая сделала нашу свадьбу, очень помогла. Без них она была бы невозможна. У нас существует множество традиций и обычаев, связанных с браком, а я сын бедняка. Я благодарен организаторам за поддержку», — признается жених Закир Али.

Институту брака в Индии мешает местная система приданного, являющаяся непосильной ношей для небогатых семей. Родители жениха должны получить от родственников невесты едва ли не килограммы золота, серебра, бытовую технику, машины, мотоциклы или наличные.

Кроме того, семья новоиспеченной супруги еще и полностью оплачивает торжество. Организаторы массовой свадьбы заявляют, что намерены бороться с исторически сложившимся устоем.