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Sohu: Запад оказался в недоумении из-за российского секретного оружия «Изделие 506»

  /   Обновлено: 15 ноября 2021 11:48
Армия
Sohu: Запад оказался в недоумении из-за российского секретного оружия «Изделие 506»
Федеральное агентство новостей

Пекин, 15 ноября. Достижения российского оборонно-промышленного комплекса давно не дают покоя НАТО. Теперь же западный блок столкнулся с по-настоящему таинственным оружием, пишет Sohu.

Аналитики китайского издания, материал которых приводит «ПолитРоссия», обратили внимание на проект с кодовым названием «Изделие 506». Разработка строго засекречена, что заставило недоумевающий Запад нервно теряться в догадках.

«"Изделие 506" считается одним из самых засекреченных проектов России, он никогда не упоминался официальными лицами и лишь недавно информация о его существовании всплыла в СМИ», — говорится в публикации.

Sohu: Запад оказался в недоумении из-за российского секретного оружия «Изделие 506»
Федеральное агентство новостей /

При этом аналитики, основываясь на обрывочной информации, раскрыли некоторые детали проекта, который приковал к себе внимание западного сообщества. По их мнению, «Изделие 506» является новой ракетой. Она предназначена для стратегических бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95. При этом ключевой особенностью боеприпаса станет применение стелс-технологий — он будет невидим для систем противоракетной обороны.

Ранее аналитики уже обращали внимание на возможности российских Ту-160 «Белый лебедь». По их мнению, модернизированная версия самолета не позволит странам НАТО расслабиться. Кроме того, как передает Infox, эксперты сравнили военные возможности России и США

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россия нато ту-160 ту-95
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