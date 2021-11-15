Половина американцев считает Байдена виновным в плохом состоянии экономики США

Вашингтон, 15 ноября. Большинство американцев негативно оценивают состояние экономики страны. Такие данные следуют из опроса, проведенного газетой Washington Post и телеканалом ABC.

Biden approval hits new low as economic discontent rises, Post-ABC poll finds https://t.co/zFp1jStYC0 — The Washington Post (@washingtonpost) November 14, 2021

Согласно исследованию, 70% жителей США негативно оценивают экономическую ситуацию в стране, 38% говорят, что она находится в «плохом» состоянии. Менее трети американцев — 29% — довольны существующим положением дел.

Около 48% жителей США винят президента Джо Байдена в быстрорастущей инфляции, и 6 из 10 говорят, что он «не добился больших успехов» после 10 месяцев пребывания на посту. В то же время 50% опрошенных полагают, что его вина «незначительна или отсутствует».

Опрос проводился по телефону 7–10 ноября 2021 года, в нем приняли участие 1001 человек.

В начале октября рейтинг одобрения президента США Джо Байдена упал до 38% — это самый низкий уровень за все время его пребывания на посту.