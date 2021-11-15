Монеточка спародировала выпуск «Вестей недели» с Дмитрием Киселевым

Москва, 15 ноября. Популярная российская исполнительница Елизавета Гырдымова, известная как Монеточка, записала новое юмористическое видео. В ролике она оценила внешность телеведущего Дмитрия Киселева в его же манере.

Новое видео в TikTok-аккаунте певицы посвящено сюжету одного из выпусков программы «Вести недели», которая выходит на телеканале «Россия-1». В нем Киселев раскритиковал американскую журналистку Хэдли Гэмбл, которая пришла на встречу с президентом России Владимиром Путиным в вызывающем наряде. Он отметил, что ведущая «чего только не вытворяла ногами».

В ответ на эти замечания Монеточка решила сыронизировать. Она напомнила Киселеву, как он выглядел во время интервью с известным YouTube-блогером Юрием Дудем.

«Видно, что к встрече с Дудем Киселев очень готовился: он отказался от классических брюк, предпочитая им более облегающую модель, которая нарочито демонстрирует все нюансы строения мужских ног», — пошутила артистка в видео.

prt scr tiktok / @monetochkaliska

В тон Киселеву она отметила, что «чего только не вытворяли его брови» во время беседы с интервьюером. Поклонники с восторгом восприняли новый пост артистки и поблагодарили за прекрасное чувство юмора.

Ранее журналистка американского телеканала CNBC Гэмбл поделилась фотографией своих ног на главной странице российской газеты «Коммерсантъ». Снимок был сделан во время интервью с Путиным.