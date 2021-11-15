Ростех впервые показал видео полета беспилотной модификации истребителя Checkmate

Москва, 15 ноября. Ростех впервые продемонстрировал возможности беспилотной модификации перспективного истребителя пятого поколения Checkmate.

Пресс-служба госкорпорации опубликовала видео на своем официальном YouTube-канале. Ролик открывает рассказчик — командующий ВВС иностранного государства. Он перечисляет преимущества самолета и раскрывает философию проекта российских инженеров.

«Открытая архитектура и только проверенные решения. Собери самолет под себя, оставь на земле все лишнее. Этот самолет для тех, кто знает, что фундамент любой победы — экономика», — заявляет герой.

Ранее сообщалось, что прототип перспективного российского истребителя Checkmate презентовали представителям руководства Объединенных Арабских Эмиратов на выставке Dubai Airshow. Как пишет Infox, самолет привлек к себе огромное внимание мировой общественности.