Минфин может поднять минимальные розничные цены на крепкий алкоголь с 1 января

Москва, 15 ноября. Российский Минфин предлагает с 2022 года увеличить минимальную розничную цену (МРЦ) на крепкий алкоголь. Проект приказа министерства опубликован на портале проектов правовых актов.

Стоимость водки с 1 января может подняться до 261 рубля за 0,5 литра, а коньяка — до 480 рублей. Таким образом, МРЦ на водку планируется повысить на 7,4% с действующих 243 рублей. Минимальная розничная цена на коньяк может вырасти на 7,6% с текущих 446 рублей, следует из документа ведомства.

Российские власти устанавливают МРЦ на крепкую алкогольную продукцию, в том числе водку, коньяк, игристые вина и шампанское. Таким образом, профильные ведомства борются с дешевым контрафактом. В настоящий момент решается, целесообразно ли распространять данную меру на все напитки.

Вице-премьер Виктория Абраменко ранее поручила Минсельхозу, Минэкономразвития, Минпромторгу и ФАС разработать меры по сдерживанию роста стоимости белого сахара и подсолнечного масла. Предоставить прогноз необходимо «с учетом мирового тренда повышения цен на продовольствие».