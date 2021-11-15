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Экс-глава Европарламента Шульц заявил, что Путина «ругают» из-за устройства власти в РФ

  /   Обновлено: 15 ноября 2021 11:38
Политика
Экс-глава Европарламента Шульц заявил, что Путина «ругают» из-за устройства власти в РФ
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 15 ноября. Журналисты выдвигают претензии президенту РФ Владимиру Путину по ценам на энергоносители из-за устройства власти в его стране. Об этом заявил экс-глава Европарламента Мартин Шульц.

Бывший председатель Социал-демократической партии Германии объяснил, почему европейские журналисты «ругают» российского лидера. По его словам, Россия является страной, которая управляется из центра, а ее руководство имеет решающий голос и большое влияние.

«И поэтому, наверное, не стоит удивляться, что кто-то спекулирует на тему связи тех или иных процессов с решениями властей», — сказал Шульц в интервью «Коммерсанту».

Западные СМИ в последнее время часто публиковали материалы, где говорилось, что Москва использует поставки голубого топлива как «рычаг политического давления». Правительство РФ многократно напоминало об исключительно коммерческом интересе экспорта газа в Евросоюз.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что Россию бы давно «раздербанили» без Владимира Путина. Без российского лидера «не было бы нашей цивилизации», заверил глава республики.

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