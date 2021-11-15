Александр Христофоров занял пост руководителя Медиагруппы «Патриот»

Санкт-Петербург, 15 ноября. Медиацентр «Патриот» продолжит работу во главе с журналистом Александром Христофоровым. Экс-руководитель Николай Столярчук поздравил писателя с назначением.

Писатель Александр Христофоров готовится приступить к руководящей должности в медиацентре «Патриот» после 15 лет сотрудничества с печатными изданиями, а также интернет-СМИ и радио-индустрией. Последние несколько лет журналист посвятил работе колумниста на федеральных платформах и экспертной деятельности по военно-политической ситуации на Ближнем Востоке.

Христофоров управлял изданием «Экономика сегодня» и уже готов приступить к новой должности. Экс-глава медиацентра Николай Столярчук уверен, что руководитель направит «Патриот» в достижении успехов.

«За время существования медиагруппы «Патриот» нам удалось наладить сотрудничество с сотней СМИ-единомышленников, а также благоприятно повлиять на информационное пространство страны. Я с радостью передаю руководство медиагруппой своему коллеге Александру Христофорову. Благодаря профессиональному опыту Александра, медиагруппа продолжит своё развитие и достигнет больших успехов», — отметил экс-глава медиацентра «Патриот» на сайте.

Христофоров уже занял пост и планирует придерживаться курсу медиацентра, нацеленного на формирование благоприятного информационного поля. По его руководством медиагруппа «Патриот» продолжит борьбу с фейками и усилит развитие партнерства с российскими СМИ.