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Лукашенко: Белоруссия готова доставить беженцев самолетами «Белавиа» в Мюнхен
Политика
Лукашенко: Белоруссия готова доставить беженцев самолетами «Белавиа» в Мюнхен
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Минск, 15 ноября. Белоруссия может доставить мигрантов на польско-белорусской границе самолетами «Белавиа» в Мюнхен, рассказал глава республики Александр Лукашенко.

Он также напомнил о предложении властей города принять беженцев. Соответствующим заявлением белорусского президента поделилось агентство БелТА.

«Если поляки не дают гуманитарного коридора, препятствуют этому, мы можем "Белавиа" вывезти их в Мюнхен. Что за проблема? Да мы вывезем их своими самолетами и в Мюнхен направим, если это нужно», — подчеркнул Лукашенко.

Ранее президент рассказал, что Россию бы давно «раздеребанили» без главы государства Владимира Путина. Он уточнил, что без российского лидера «не было бы нашей цивилизации».

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