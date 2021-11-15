Израильские правозащитники обвинили власти в поддержке насилия на Западном берегу Иордана

Иерусалим, 15 ноября. Израильская правозащитная группа «Бецелем» опубликовала доклад, посвященный изъятию арабских сельхозугодий евреями-поселенцами на Западном берегу. Организация считает, что данное явление оказалось возможным из-за действий судебной системы и якобы неформальной государственной поддержки актов агрессии (запугивания, насилия) со стороны израильтян.

«Государство полностью потворствует этим актам насилия, а его агенты периодически принимают в них непосредственное участие. Таким образом, насилие со стороны поселенцев является формой государственной политики, поддерживаемой официальными госорганами при их активном участии», — говорится в докладе.

Израильские правозащитники утверждают, что с 2016 года у палестинских арабов были отняты около 30 квадратных километров сельхозугодий и пастбищ западнее Иордана. В своих выводах группа опиралась на результаты пяти собственных исследований.

ESCALATING. There has been a steep rise of violence by Jewish settlers against #Palestinians in the #WestBank. Rights group @btselem reported on the takeover of nearly 30 sq. km of farm and pasture land in the territory by settlers in the past five years. https://t.co/sRDjdX48cE pic.twitter.com/iE4Q9uBy6Q — Rights Corridor (@RightsCorridor) November 15, 2021

В одном из них задокументирована история фермы Маон, возведенной на юге Западного берега и занимающей площадь примерно в 2,5 квадратных километра. Утверждается, что при расчистке территории под этот объект поселенцы преследовали, избивали и иным образом запугивали местных палестинцев, которые традиционно производили здесь выпас скота и выращивали пищу.

Джумма Рибии, 48-летний пастух из деревни Аль-Тувани, рассказал «Бецелем», что израильтяне в течение многих лет работали над тем, чтобы отвадить его семью от ведения сельского хозяйства на этой территории. По его словам, в 2018 году он был атакован и жестоко избит.

«Они сломали мне ногу, и мне пришлось провести две недели в больнице и продолжить лечение дома. Мне пришлось продать большую часть наших овец, чтобы покрыть расходы на лечение», — приводятся его слова.

В докладе говорится, что Израиль узаконивает насилие со стороны поселенцев путем легализации захвата земель и бездействия в отношении предотвращения подобных актов.

In Sheikh Jarrah, a neighborhood of East Jerusalem, Palestinians are fighting to keep their homes from Israeli settlement pic.twitter.com/3UootarwRD — NowThis (@nowthisnews) May 6, 2021

Утверждается, что израильская армия (ЦАХАЛ) производит «удаление» палестинцев с занимаемых ими территорий, используя для этого различные тактики — например, создание закрытых военных зон.

«Иногда солдаты активно участвуют в нападениях поселенцев или просто наблюдают со стороны», — приводится в докладе.

Моайяд Бешарат из палестинского Союза комитетов по сельскохозяйственным работам утверждает, что в 2021 году нападения поселенцев на палестинцев участились, особенно во время сезона сбора урожая оливок (октябрь-ноябрь). В культивировании оливковых деревьев заняты 80-100 тысяч палестинских семей.

«Бездействие Израиля продолжается и после нападений поселенцев на палестинцев, при этом правоохранительные органы делают все возможное, чтобы избежать реагирования на эти инциденты. Жалобы трудно подавать, и в очень немногих случаях, когда расследования действительно начаты, система быстро оправдывает [израильтян]», — сказал он.

В результате «Бецелем» заключает, что бездействие правительства в данной ситуации является фактическим одобрением происходящего с его стороны.

«Сочетание государственного и неофициального насилия позволяет Израилю <…> продвигать [процесс] лишения палестинцев собственности. <…> Когда насилие происходит с разрешения и при содействии израильских властей и под их эгидой — это государственное насилие. Поселенцы не бросают вызов государству, они действуют в рамках его воли», — считают правозащитники.

Скандалы вокруг территории Западного Берега продолжаются с 1967 года, когда Израиль занял его в ходе Шестидневной войны. С тех пор здесь осуществляется возведение еврейских поселений, что воспринимается палестинцами как планомерный процесс по их вытеснению. ООН считает пребывание ЦАХАЛ на Западном Берегу оккупацией, а постройку новых населенных пунктов рассматривает как незаконную.

Федеральное агентство новостей /

Схожая ситуация наблюдается в Восточном Иерусалиме, также занятом израильской армией в 1967 году. Весной 2021 года окружной суд города вынес решение по делу о принадлежности нескольких жилых зданий в районе Шейх Джаррах в пользу еврейских истцов, которые предъявили права на эту недвижимость. Они утверждали, что их предки приобрели данные жилища до создания Израиля и потеряли их во время войны 1948 года.

Палестинцы, в свою очередь, указали на то, что приобрели данные жилища у иорданских властей, которые контролировали Восточный Иерусалим с 1948 по 1967 годы. Соответствующие подтверждающие документы предоставила сама Иордания. В настоящий момент здания заняты израильтянами.

Israeli settlers attack Palestinians in Ras Al-Amoud in Jerusalem, under the protection of occupation forces. #IsraeliApartheid #IsraeliTerrorism #IsraeliCrimes pic.twitter.com/McLvXb3Hr6 — Motaz Jamal (@MotazJamall) November 15, 2021

В начале мая этот эпизод привел к вспышке уличного насилия, выразившегося в столкновениях арабов с полицией. Кульминацией стал штурм силами правопорядка мечети Аль-Акса на Храмовой горе, при котором пострадали более 200 человек.