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Глава Генштаба сил западного региона Ливии принял российских военных
Весь мир
Глава Генштаба сил западного региона Ливии принял российских военных
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Малянов, Альгирдас Микульскис

Триполи, 15 ноября. Начальник Генштаба сил западного региона Мухаммад аль-Хаддад принял московскую делегацию, которая прибыла в страну во главе с заместителем главнокомандующего Сухопутными войсками РФ Алексеем Кимом.

Встреча состоялась, поскольку североафриканское государство заинтересовало налаживание контактов со всеми внутренними и внешними сторонами с целью поддержки национального военного истеблишмента.

Российский генерал-полковник подтвердил намерение обновить и развить двусторонний диалог. По его словам, Москва готова поддержать Триполи и поделиться армейским опытом.

«Мы с нетерпением ожидаем, что РФ сыграет важную роль в объединении ливийских вооруженных сил», — ответил Мухаммад аль-Хаддад.

На прошлой неделе начальник Генштаба сил западного региона встретился с алжирским коллегой Саидом Шанегрихой. Офицеры обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и ситуацию в регионе, а также договорились скоординировать совместные действия для реагирования на угрозы безопасности.

Ранее министр иностранных дел АНДР Рамтан Ламамра подтвердил, что после оскорбительных высказываний французского лидера Эммануэля Макрона в сторону алжирской нации президент Абдельмаджид Теббун отказался участвовать в проводимой Парижем международной конференции по Ливии.

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