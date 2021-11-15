The Daily Telegraph: Борис Джонсон отчитал Францию из-за миграционного кризиса

Лондон, 15 ноября. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон раскритиковал власти Франции, что они недостаточно противостоят мигрантам, передает издание The Daily Telegraph.

Ранее Джонсон сказал, что Париж делает недостаточно, чтобы не позволить мигрантам добраться до Ла-Манша. Он призвал Францию «закрыть коридор», чтобы спасти Британию.

«У нас проблема. Они (мигранты. — Прим. ФАН) прибывают из Франции, и, в конце концов, французские власти не будут или не смогут контролировать эти отправления», — высказался Джонсон.

Global Look Press / Arturo Mijangos / XinHua

За 2021 год в Великобританию прибыло более 23 тысяч мигрантов, и их количество постоянно растет. Как сообщили источники издания, такое скандальное обвинение возмутило Париж. В частности, в МВД заявления Джонсона назвали неприемлемыми и добавили, что службы правопорядка «ежедневно спасают жизни». Уровень перехвата мигрантов во Франции вырос до 60%, добавили в ведомстве.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что проблему беженцев на границах нельзя решать при помощи стен. Об этом он сказал во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, передает НСН.

Читатели The Telegraph ранее призвали президента РФ Владимира Путина помочь с миграционным кризисом в Европе. Британцы обвинили власти своей страны в бездействии.