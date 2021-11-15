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Экс-участница «Дома-2» Дашко рассказала о непростом уходе с телестройки

  /   Обновлено: 15 ноября 2021 11:28
Шоу-бизнес
Экс-участница «Дома-2» Дашко рассказала о непростом уходе с телестройки
Prt Scr instagram.com  /  @dashko.anastasiya

Москва, 15 ноября. Блогер Анастасия Дашко откровенно рассказала про свой уход с популярного телепроекта «Дом-2». Звезда шоу вспомнила скандальные разборки с продюсером.

Дашко и Сэм Селезнев были одними из самых ярких участников проекта. Однако спустя годы, проведенные на территории телестройки, они поняли, что пора выходить за периметр и начинать строить жизнь вне камер.

«Обстановка стала накаляться. Как-то вечером я сказала Сэму, что продолжать участие в проекте не хочу. Я приняла это решение накануне дня, когда нужно подписывать договор о продлении участия», — поделилась воспоминаниями блогер в своем Instagram-аккаунте.

Селезнев ответил тогда, что не готов оставаться на проекте без своей возлюбленной, и решил вместе с ней отказаться от продления контракта. О своих планах они сообщили продюсеру, который пришел в ярость. Вместо попыток уговорить остаться он начал оскорблять Дашко и попытался ей угрожать, уточнила девушка.

«Утром нам позвонил продюсер напомнить о необходимости продлить договор. Услышав, что мы больше участвовать не хотим, он, будучи человеком очень эмоциональным, разозлился. Кричал, нашел меня чуть ли не на помойке и туда же отправит. Говорил, что теперь устроит мне райскую жизнь», — рассказала экс-участница телепроекта.

После решения участники еще неделю пытались забрать свои вещи, однако продюсеры всячески чинили им препятствия. Спустя время Дашко в очередной раз убедилась в правильности решения покинуть «Дом-2».

Ранее ведущий шоу «Дом-2» Антон Беккужев стал гостем нового выпуска «Давай поговорим» с Вадимом Манукяном. Он рассказал о звездах популярной телестройки и их карьере.

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Все новости / Шоу-бизнес / Экс-участница «Дома-2» Дашко рассказала о непростом уходе с телестройки
дом-2 селезнев дашко
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