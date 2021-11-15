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Прохор Шаляпин пришел в ужас от пляжных фото экс-жены Копенкиной в стрингах
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин пришел в ужас от пляжных фото экс-жены Копенкиной в стрингах
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Москва, 15 ноября. Певец Прохор Шаляпин обрушился с критикой на бывшую жену Ларису Копенкину, которая опубликовала пляжные фотографии на своей странице в Instagram. Экс-супруг обратил внимание на изменившиеся формы бизнесвумен.

Артист в эфире программы «Звезды прошлись» жестко прошелся по экс-возлюбленной. Шаляпин обратился к Копенкиной и высказал ей свое негодование касательно не только внешнего вида, но и публикаций в социальных сетях.

«Ларочка, ты свои голые телеса выставляешь в стрингах. Я в ужасе. Она не может выбрать хорошую фотографию. Хотя Ларочка неплохая. Сейчас, конечно, чуть-чуть набрала. Конфет много ест», — заявил Шаляпин.

Певец уточнил, что его бывшая возлюбленная публикует в соцсетях все подряд. У нее в аккаунте есть фото «в стрингах, с пляжа», заметил Шаляпин. Он предложил Копенкиной присылать ему фотографии, чтобы он их фотошопил.

Шаляпин и Копенкина прожили в официальном браке чуть больше года. После нее у артиста было несколько романов, но зарегистрировать отношения он решил только с предпринимательницей Татьяной Клаудией Девис. Однако брак оказался недолгим. Спустя несколько месяцев после торжества супруга артиста скончалась.

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