Торги Мосбиржи открылись укреплением курса рубля

Москва, 15 ноября. Российская валюта укрепила свои позиции к доллару и евро на старте торгов Московской биржи. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Стоимость нацвалюты США по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов сократилась на 16,75 копейки и составила 72,72 рубля. Курс евро опустился на 10,75 копейки, до 83,17 рубля.

Основные биржевые индексы фондового рынка РФ сохранили позиции на открытии торгов. Индекс Мосбиржи потерял 0,1%, снизившись до 4117,56 пункта, а индекс РТС прибавил 0,28%, увеличившись до 1789,20 пункта.

Предновогодний период зачастую оказывался неудачным для российской валюты. Однако это не означает, что такая тенденция будет повторяться из раза в раз, обратил внимание аналитик Дмитрий Бабин.