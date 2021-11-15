Заместитель министра ЖКХ Мордовии поплатился за равнодушие

Саранск, 15 ноября. Местного высокопоставленного чиновника наказали за пренебрежительное отношение к жителю столицы Мордовии.

В прокуратуре республики рассмотрели жалобу жителя Саранска на заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и гражданской защиты населения. В итоге было признано, что министерством не было обеспечено объективное рассмотрение претензий со стороны населения, сообщают «Известия Мордовии».

Мировой судья обязал оштрафовать чиновника на 5 тысяч рублей. В Ленинском районном суде протест заместителя министра ЖКХ отклонили.

Ранее ФАН сообщал о риске заметного роста тарифов на ЖКХ у потребителей, которые игнорируют установку в квартирах индивидуальных счетчиков учета ресурсов.