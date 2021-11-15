NI: российские «Цирконы» превратят черноморские походы ВМС США в кошмар

Вашингтон, 15 ноября. Американские военные корабли стали частыми гостями в Черном море, но вскоре их походы к берегам России станут крайне неприятным испытанием, рассказал американский военный эксперт Крис Осборн.

В публикации для The National Interest, которую приводит издание «ПолитРоссия», аналитик обратил внимание на недавние испытания гиперзвукового ракетного комплекса «Циркон». Разработка российских инженеров способна в девять раз превышать скорость звука. При этом вопросы аналитика NI вызвал черноморский трюк ВМФ РФ.

«Каким образом гиперзвуковая ракета морского базирования, способная развивать такие большие скорости на расстоянии до 1000 километров, может повлиять на расстановку сил в открытом море?» — интересуется автор статьи.

Федеральное агентство новостей /

Ответ, по его мнению, едва ли понравится Соединенным Штатам и их союзникам по НАТО. Ракеты «Циркон» могут с легкостью поражать корабли противника. При этом справиться с гиперзвуковой ракетой западные системы противовоздушной обороны не в состоянии. Как следствие, ВМС США ждут большие проблемы. Их походы к берегам России рискуют превратиться в настоящий кошмар, заключил Осборн.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил о подписании долгосрочного контракта на поставку ракет «Циркон» ВС РФ. На этом фоне, как сообщает Infox, США внезапно задумались о глобальной безопасности.