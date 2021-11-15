Власти Колумбии объявили врагом Иран и схватили одного из лидеров «Второй Маркеталии» FARC

Министру обороны Диего Молано показалось мало борьбы с наркокартелями и вооруженным подпольем у себя в стране. В ходе визита в Израиль он объявил Иран и ливанское шиитское движение «Хезболла» врагами Колумбии.

Президент Дуке попытался замять дипломатический скандал, объявив врагом только «Хезболлу» — которая, по его словам, «превратила Венесуэлу в свою базу». Скандал немного утих после новостей из Аргентины, где схватили одного из высокопоставленных лидеров радикалов «Революционных вооруженных сил Колумбии» (FARC).

Telegram-канал «Пиночет печет печенье» рассказывает, подтверждается ли делами боевой настрой колумбийских властей, которые, не разобравшись со старыми противниками, ищут новых.

Федеральное агентство новостей /

Война с FARC

9 ноября, в аргентинском городе Травелин (провинция Чубут) был схвачен один из командующих «Второй Маркеталии» Факундо Моларес Шенфельд, также известный как «Камило» или «Аргентинец». Спецоперация разрабатывалась совместно колумбийским и аргентинским отделениями Интерпола. 13 октября 2021 года Богота разослала в 190 стран «красный циркуляр», обозначающий наивысший приоритет в поимке особо опасного преступника. Шенфельд был одним из самых разыскиваемых Колумбией радикалов FARC.

«От правосудия некуда спрятаться. Мы поздравляем колумбийскую полицию и власти Аргентины, где был захвачен террорист, известный под псевдоним «Камило» или «Аргентинец», правая рука человека по прозвищу «Пайса» — лидера Второй Маркеталии. Преступникам — по всей тяжести закона», — написал в своем Twitter министр внутренних дел Колумбии Даниэль Паласиос.

No existe lugar para esconderse de la justicia. Felicitamos trabajo de @PoliciaColombia y autoridades #Argentina donde se dio captura del terrorista alias Camilo o “El Argentino”, mano derecha de alias El Paisa, cabecilla Segunda Marquetalia. A criminales, todo el peso de la ley — Daniel Palacios (@DanielPalam) November 9, 2021

Окрыленный таким успехом, Диего Молано пообещал не останавливаться на достигнутом и найти всех лидеров вооруженного подполья, «где бы они ни находились».

Esto no para, no importa donde se escondan, allá los encontraremos.

Fue capturado en Argentina alias ‘Camilo’, mano derecha del criminal ‘El paisa’, de la Segunda Marquetalia, requerido por secuestro extorsivo agravado, rebelión y más delitos. #SinTregua en defensa de colombianos pic.twitter.com/ihrGDkehXf — Diego Molano Aponte (@Diego_Molano) November 9, 2021

А глава колумбийской полиции генерал Хорхе Луис Варгас не удержался и напомнил всем официальную точку зрения Боготы на причастность радикалов FARC к общенациональной забастовке против налоговой реформы. Однако решил отказаться от установки, согласно которой именно радикалы FARC дирижировали всеми протестами.

Камило был одним из главных проводников вандализма, затронувшего публичные демонстрации в Колумбии. Кроме того, два года назад он был схвачен в Боливии во время акций протеста по поводу президентских выборов в этой стране; он был ранен после обращения со взрывчаткой», — написал генерал в своем Twitter.

Este resultado es producto de la coordinación entre @DIJINPolicia, #DIPOL, @FiscaliaCol, e #INTERPOL Colombia y Argentina. Sobre alias 'Camilo' existía notificación roja por el secuestro de un concejal de Huila en 2009. Recibía instrucciones de alias 'El Paisa'. — General Jorge Luis Vargas Valencia (@DirectorPolicia) November 9, 2021

Захваченный командующий вооруженной структуры FARC приехал в Колумбию из Аргентины в 2003 году. Он достаточно быстро поднялся по «карьерной лестнице» у партизан.

В отличие от многих лидеров исторической FARC, Аргентинец всегда выступал против переговоров и заключения мира с правительством Колумбии. Он примыкал к радикалам, которые считали, что мирные соглашения продвигают в своих интересах те члены верхушки FARC, которые хотят легализоваться в колумбийский политике. «Непримиримые» в FARC настаивают, что разоружение ничего не дает рядовым боевикам: наоборот, оно может поставить их в уязвимое положение, оставив безоружными перед полицией, армией и наркокартелями.

После образования «Второй Маркеталии», Шенфельд примкнул к ней и воевал против властей Колумбии в департаментах Какета и Уила. В ноябре 2019 года он был схвачен в Боливии, куда приехал после государственного переворота 2019 года, чтобы организовать и обучить сторонников свергнутого президента Эво Моралеса. Там он был схвачен и заключен в тюрьму. Когда в Боливии пришел к власти сторонник Моралеса Луис Арсе, новые власти договорились выслать Аргентинца в Аргентину.

В Колумбии Шенфельда обвиняют в похищениях, пытках и вымогательствах. Решение о его выдаче Колумбии пока не принято, и далеко не все в Аргентине согласны с возможным судом над Камило. В городе Сальта, столице одноименной провинции, уже прошли демонстрации, участники которых требовали не выдавать Факундо Шенфельда.

В тот же день, 9 ноября, в Бугалагранде, департамент Валье-дель-Каука, в бою был убит Эдильсон Яир Бермудес Верано по прозвищу «Уго». Об этом на следующий день объявил президент страны Иван Дуке.

???? #EnVivo | Declaración del Presidente @IvanDuque sobre la neutralización de Jair Bermúdez, alias ‘Hugo’, cabecilla principal de las disidencias de las Farc conocida como la ‘Adán Izquierdo’. #ElQueLaHaceLaPaga https://t.co/L3Mr0AJfJ3 — Presidencia Colombia ???????? (@infopresidencia) November 10, 2021

По официальному заявлению властей, Уго был главой радикальной структуры «Адан Искьердо». Он был убит во время спецоперации «Нинфа», которая проводилась против вооруженного подполья радикалов FARC в департаменте Валье-дель-Каука. Власти обвиняли его в похищениях, торговле наркотиками, убийствах полицейских и общественных лидеров.

Новый враг Колумбии

Министр обороны Колумбии Диего Молано нашел новых врагов для своей страны. Ими оказались Иран и ливанское шиитское движение «Хезболла». Заявления министра прозвучали 8 ноября во время посещения Израиля правительством Колумбии.

Президент Дуке поспешил заявить, что Иран вообще-то не враг. Просто Колумбии надо было засвидетельствовать, что она «всеми силами» борется с мировым терроризмом.

twitter.com / Пресс-служба президента Колумбии

Заявления министра обороны можно объяснить требованиями большой политики. Колумбия является одним из самых старых и надежных союзников Израиля в Андском регионе. С момента реализации американского «Плана Колумбия», Богота стала надежным потребителем разведывательных услуг с израильской стороны. А сейчас обе страны решили расширить взаимодействие в этой области.

В результате Дуке вернулся к заявлениям о том, что Венесуэла — это «площадка для продвижения «Хезболлы» в Латинской Америке. Мотив не новый. В январе 2020 года госсекретарь США Майк Помпео уже делал такие заявления на Антитеррористическом саммите в Колумбии. Богота сработала «оперативно» и тогда же сообщила, что ячейки «Хезболлы» якобы обнаружены в венесуэльском пограничье.

Тогда же и Дуке на Генассамблее ООН представил доклад, согласно которому Венесуэла стала базой для «множества» ячеек «Хезболлы». Более того, шиитская группировка якобы тесно связана с «Армией национального освобождения» (ELN). Впрочем, потом колумбийские военные признались, что весь доклад был построен на сфабрикованных доказательствах. «Доказательства» деятельности врагов Израиля в Латинской Америке были шиты белыми нитками — но вброс уже был сделан.

США стали открыто обвинять Венесуэлу — в стране якобы царит «наркодиктатура», а экспертные отчеты, например, германского Фонда имени Конрада Аденауэра, в которых были упоминания об обвинениях со стороны США, стали восприниматься как истина в последней инстанции.

У всех таких утверждений есть источник — это изданная в 2015 году книга «Бумеранг Чавеса», написанная Эмили Бласко, испанской журналисткой из консервативного издания АВС. В книге рассказывается, как «чависты» якобы создали в Венесуэле «наркотеррористическую диктатуру», и приводится полный набор штампов, используемых противниками властей в Каракасе — и про проникновение колумбийского криминала на территорию Венесуэлы, и про «Хезболлу», которая якобы зарабатывает на наркотрафике, и про пресловутый «Картель Солнц» — полный пропагандистский набор.

Федеральное агентство новостей /

Тонкость в том, что даже американские рецензенты, которые восприняли книгу как инсайдерское «откровение», были вынуждены указывать, что скандальные сведения автора ничем не подтверждены. Журналистка ссылается лишь на заявления высокопоставленных перебежчиков из стана «чавистов» и на некие «секретные источники», которые не раскрываются. Так что читатель волен сам решать — верить ему столь громкому расследованию или нет.

Война с ELN

На фронте борьбы с «Армией национального освобождения» (ELN) колумбийских силовиков также ждал успех. 10 ноября в Монтекристо, департамент Боливар, был захвачен местный главарь вооруженной группы Диофанон Ангарита Яруро кличке «Курица Ангарита». Он командовал одним из подразделений «Фронта Дарио Рамирес Кастро».

«Приняты меры для обеспечения безопасности предполагаемого члена ELN. Подследственные также ответят за преступления, связанные с незаконным хранением оружия для личного пользования и участие в бунте», — комментирует колумбийская полиция арест «Курицы».

#ATENCIÓN | Medida de aseguramiento para presunto integrante del ELN por desplazamiento forzado en Montecristo, #Bolívar. El investigado también respondería por los delitos de porte ilegal de armas de uso privativo y rebelión. pic.twitter.com/vvb2RNzRiR — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) November 14, 2021

Кроме вымогательств и убийств, в которых обвиняют схваченного, его подозревают в причастности к нападениям и захвату земель у крестьян в деревнях Мина Пиохо, Мина Сентраль и Сан-Лукас.

12 ноября Убер Фабиан Чого, похищенный 54 дня назад в муниципалитете Тарра, департамент Северный Сантандер, был освобожден по договоренности с ELN.

«Благодаря гуманитарному посредничеству колумбийского омбудсмена и Католической церкви был освобожден военнослужащий Убер Фабиан Чого, который был похищен ELN 18 сентября в сельской местности Эль-Тарра (Северный Сантандер) по пути на военную базу», — сообщил в Twitter офис колумбийского омбудсмена.

Gracias a mediación humanitaria de @DefensoriaColy e Iglesia Católica fue liberado el soldado profesional Huber Fabián Chogó, quien había sido secuestrado por el #ELN el pasado 18 de septiembre en zona rural de El Tarra (Norte de Santander) cuando se dirigía a la base militar. pic.twitter.com/biScd2Tm34 — Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) November 12, 2021

Родственники солдат, похищенных радикалами FARC и ELN, надеются, что это послужит хорошим примером и остающиеся в данный момент в плену Даян Леонардо Авила Чона и Джейсон Мартинес также будут освобождены.

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