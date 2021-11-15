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Лукашенко предложил устроить социологическое исследование по конституционной реформе
Политика
Лукашенко предложил устроить социологическое исследование по конституционной реформе
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Минск, 15 ноября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко внес инициативу по поправкам в Конституцию. Он предложил провести социологическое исследование.

Референдум по поправкам в Основной закон страны планируют провести в феврале 2022 года. Лукашенко сделал соответствующее заявление 4 ноября. Теперь политик призвал устроить опрос белорусов.

«Думаю, надо также провести масштабное социологическое исследование на эту тему, охватив различные регионы и слои населения. Как мы делали накануне Всебелорусского народного собрания», — сказал президент.

Ранее белорусский лидер объявил о получении доработанного варианта новой Конституции. Пока юристы «шлифуют» документ, а позже его вынесут на публичное обсуждение, добавил он.

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белоруссия лукашенко конституция
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