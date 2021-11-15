Сценарист Ошмянская назвала фильм «16-й» уникальным для российского кино

Мария Ошмянская, автор сценария фильма-исповеди бизнесмена Евгения Пригожина «16-й», рассказала ФАН, какой смысл закладывала в кинокартину. Ошмянская уверена, что объяснение сути поможет зрителям взглянуть на сюжет под совершенно иным углом. И прежде всего сценарист обращает внимание на реальные события в основе фильма.

«Когда я готовила этот материал, глаза мои были квадратными. Стала знакомиться с историей, и выяснилось, что все, что там рассказано, все, что делали ребята, это все — правда. Это все — абсолютно реальные события. И на самом деле не все еще факты вошли в фильм. Что касается линии ФБР, то она немного преобразована, но там и в реальности были и происки, и поиски, секретные агенты. Конечно, вся эта действительность переосмыслена, но по факту — все было. Я старалась все равно художественным сделать это кино, а не документальным», — подчеркнула Ошмянская.

Кадр из фильма «16-й» /

Мария Ошмянская подчеркивает, что фильм «16-й», в котором рассказывается правда о «российском вмешательстве» в американские выборы, получился в жанре политической сатиры. Ни в советском, ни в российском кино раньше таких экспериментов не было. Но не стремление стать первыми было главным для авторов, утверждает Ошмянская.

«Главное — суть! Этот фильм — о том, какую колоссальную роль в нашей жизни приобретают фейки, манипуляция общественным сознанием. Это — о том, что если раньше эту роль выполняли СМИ, то сейчас — интернет. Это — о том, насколько нужно быть внимательным к тому, что ты читаешь, к любой информации, которая к тебе поступает. И это — к тому, насколько мы все, независимо от национальности, возраста, всего-всего, уязвимы перед любой информационной волной», — акцентирует Ошмянская.

Кадр из фильма «16-й» /

В фильмографии Марии — 23 работы в 23 проектах. Она училась в ЛГИТМиК на факультете театроведения и театральной критики. Позже прошла подготовку в EAVE (European Audiovisual Entrepreneurs). Это — международная программа по обучению российских продюсеров и сценаристов.

Накануне многие критики и актеры уже успели оценить фильм «16-й». Большинство сходятся во мнении, что картина получилась сатирической и смешной. Технический показ фильма-исповеди Евгения Пригожина состоялся 7 ноября, а всероссийская премьера — 8 ноября .С 11 ноября фильм «16-й» стал доступен во всех онлайн-кинотеатрах.

Ранее заслуженный артист Российской Федерации Сергей Кошонин заявил, что благодаря таким картинам, как «16-й», могут появиться новые таланты вроде писателя Салтыкова-Щедрина.