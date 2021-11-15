Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 ноября 12:50
12:50
Общество
Дмитрий Песков заявил об актуальности принятия в России закона о QR-кодах
12:49
Армия
Лукашенко и Путин обсудили действия кораблей НАТО в Черном море
12:48
Происшествия
МВД объявило в розыск издателя «Медиазоны» Верзилова
12:47
Спорт
МОК согласовал форму российской команды для участия в Олимпиаде в Пекине
12:47
Экономика
Аудитор Счетной палаты Саватюгин назвал маловероятным отключение России от SWIFT
12:46
Политика
Песков назвал неверной трактовку Евросоюзом ситуации с миграционным кризисом
12:43
Общество
Кремль надеется вскоре договориться о взаимном признании сертификатов вакцинации с другими странами
12:42
Общество
Песков назвал вакцинацию россиян иностранными вакцинами от COVID-19 их личным делом
12:41
Общество
Журналист Том Бауэр вспомнил о конфликте Елизаветы II и второй жены принца Чарльза
12:32
Спорт
Пермский атлет обновил рекорд России в подъеме гигантской гантели
Все новости

Сценарист Ошмянская назвала фильм «16-й» уникальным для российского кино
Общество
Сценарист Ошмянская назвала фильм «16-й» уникальным для российского кино
facebook.com  /  Мария Ошмянская

Мария Ошмянская, автор сценария фильма-исповеди бизнесмена Евгения Пригожина «16-й», рассказала ФАН, какой смысл закладывала в кинокартину. Ошмянская уверена, что объяснение сути поможет зрителям взглянуть на сюжет под совершенно иным углом. И прежде всего сценарист обращает внимание на реальные события в основе фильма.

«Когда я готовила этот материал, глаза мои были квадратными. Стала знакомиться с историей, и выяснилось, что все, что там рассказано, все, что делали ребята, это все — правда. Это все — абсолютно реальные события. И на самом деле не все еще факты вошли в фильм. Что касается линии ФБР, то она немного преобразована, но там и в реальности были и происки, и поиски, секретные агенты. Конечно, вся эта действительность переосмыслена, но по факту — все было. Я старалась все равно художественным сделать это кино, а не документальным», — подчеркнула Ошмянская.

«Про что кино?»: сценарист фильма «16-й» объяснила, что хотела донести до зрителей
Кадр из фильма «16-й» /

Мария Ошмянская подчеркивает, что фильм «16-й», в котором рассказывается правда о «российском вмешательстве» в американские выборы, получился в жанре политической сатиры. Ни в советском, ни в российском кино раньше таких экспериментов не было. Но не стремление стать первыми было главным для авторов, утверждает Ошмянская.

«Главное — суть! Этот фильм — о том, какую колоссальную роль в нашей жизни приобретают фейки, манипуляция общественным сознанием. Это — о том, что если раньше эту роль выполняли СМИ, то сейчас — интернет. Это — о том, насколько нужно быть внимательным к тому, что ты читаешь, к любой информации, которая к тебе поступает. И это — к тому, насколько мы все, независимо от национальности, возраста, всего-всего, уязвимы перед любой информационной волной», — акцентирует Ошмянская.

«Про что кино?»: сценарист фильма «16-й» объяснила, что хотела донести до зрителей
Кадр из фильма «16-й» /

В фильмографии Марии — 23 работы в 23 проектах. Она училась в ЛГИТМиК на факультете театроведения и театральной критики. Позже прошла подготовку в EAVE (European Audiovisual Entrepreneurs). Это — международная программа по обучению российских продюсеров и сценаристов.

Накануне многие критики и актеры уже успели оценить фильм «16-й». Большинство сходятся во мнении, что картина получилась сатирической и смешной. Технический показ фильма-исповеди Евгения Пригожина состоялся 7 ноября, а всероссийская премьера — 8 ноября .С 11 ноября фильм «16-й» стал доступен во всех онлайн-кинотеатрах.

Ранее заслуженный артист Российской Федерации Сергей Кошонин заявил, что благодаря таким картинам, как «16-й», могут появиться новые таланты вроде писателя Салтыкова-Щедрина.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Сценарист Ошмянская назвала фильм «16-й» уникальным для российского кино
россия сша выборы в сша кино евгений пригожин сатира фильм 16-й трамп выборы мария ошмянская
Комментировать