Академика Чазова похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве 15 ноября

Москва, 15 ноября. Академик Евгений Чазов будет похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве в понедельник. О его смерти стало известно 12 ноября.

Врач, ученый и общественный деятель скончался в возрасте 92-х лет. О месте похорон сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

«Сегодня, на Новодевичьем кладбище», — подчеркнул собеседник агентства.

На данный момент идет прощание с Евгением Чазовым. Отмечается, что только за время его руководства Минздравом СССР в стране появилась сеть диагностических центров, сформировалась система борьбы с ВИЧ-инфекцией и была создана система оказания медицинской помощи в экстремальных условиях.

Академику Чазову доверяли свое здоровье несколько генеральных секретарей СССР. Кроме того, на его счету ряд наград иностранных государств.