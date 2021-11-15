Мать Наташи Королевой предстала перед поклонниками в рваных джинсах

Москва, 15 ноября. Мама одной из самых популярных российских исполнительниц Наташи Королевой Людмила Порывай не так давно отметила 75-летие. В этом возрасте мать певицы украинского происхождения живет сполна, она настоящая авантюристка, любит путешествовать и даже была не раз замечена вместе с дочерью на различных музыкальных премиях. Отдельного разговора стоят ее наряды — молодые не такие смелые, как Людмила Ивановна, пишет Teleprogramma.pro.

Выходы Порывай каждый раз оставляют сильное впечатление. Чего стоит одна только ее шляпка в виде гамбургера.

Для прогулок теща Сергея Глушко выбирает наряды попроще. Не так давно Любовь Ивановна вышла в блестящей тунике и модных рваных джинсах, подчеркнув свои не по годам стройные ножки.

instagram.com / @mama_luda_star

«Повторила образ Аллуси?»; «Точь-в-точь как у Пугачевой джинсики-то! В одном бутике покупали?»; «Модница и красавица! Умничка»; «Наташа вся в маму! Такая же озорница-стрекоза», — наперебой писали подписчики.

Такие джинсы, к слову, действительно есть и в звездном гардеробе 72-летней Примадонны российской эстрады — Аллы Пугачевой. Она продемонстрировала их на одной из вечеринок, где танцевала с младшей дочерью Лизой под популярный трек Mambo Italiano. Позднее она станцевала танго с любимым супругом — Максимом Галкиным. Пародист обнял жену за талию и повел ее в танце. Тогда чета Галкиных-Пугачевых веселилась от души и не стеснялась своего превосходного настроения.

Ранее сообщалось, как Людмила Ивановна Порывай назвала историка моды Александра Васильева противным за то, что он призвал ее смыть «борщ» с головы.