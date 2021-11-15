Петербурженка Ксения Давыдова стала победительницей Mrs. Top of the World 2021

Санкт-Петербург, 15 ноября. Многодетная мама из Петербурга Ксения Давыдова прошла в финал Mrs. Top of the World 2021 и стала победительницей международного конкурса красоты.

Россиянка до сих пор не может поверить, что смогла обойти несколько десятков конкуренток из разных стран мира. Соревновались девушки из Великобритании, ОАЭ, Индии, Армении и других государств, передает «Вечерняя Москва». По словам победительницы, она «даже не спала еще толком».

«Я победила на международном, мировом конкурсе красоты, представляя Россию! И пандемия мне не помешала! Те, кто был на этапах и финале, и те, кто помогал в подготовке, скажут: «Онлайн сложнее и не менее волнительно». Это такой драйв, и нервы на пределе!» — написала Давыдова на своей странице в Instagram.

По словам девушки, ей пришлось работать намного больше, чтобы раскрыть свою личность перед профессиональным жюри. Осложнял все онлайн-формат, когда судьям нужно было предоставить фотографии и видео, по которым выставляли оценки.

В начале ноября судьи конкурса красоты Best Children of Eurasia 2021 признали девятилетнюю россиянку самой красивой девочкой Европы. Ребенок обошел пару десятков конкурентов из разных стран мира.