Японская авиакомпания продает билеты с неизвестным пунктом назначения

Лети туда — не знаю куда. Неожиданный успех у японцев получила услуга покупки авиабилета, в котором известен только пункт отбытия. У специальных автоматов, установленных в торговых центрах, даже стали выстраиваться очереди. Люди узнают, куда полетят, вскрыв случайно выпавший им розовый пластмассовый шарик.

«Я подумала, что было бы интересно побывать в таких местах, как Амами, остров Осима или Кусиро, куда я не часто думаю отправиться в одиночку», — рассказала участница лотереи Катаяма.

Однако не все хотят получить билет в любой город. Некоторые клиенты испытывают удачу, надеясь попасть в определенный населенный пункт.

«На самом деле, я люблю путешествовать в одиночку. Когда я увидела по телевизору, что есть такая лотерея, то захотела поехать на Хоккайдо, чтобы посмотреть Фестиваль снега. Я приехала, чтобы попытаться выиграть туда рейс», — делится желанием Икеда.

Менеджер компании, занимающейся продажей рандомных билетов, Шунтаро Косаса рассказал, что такой вид путешествий подходит людям, которые не хотят долго размышлять над тем, куда отправиться. В любом городе есть свои особенности и интересные достопримечательности, отвечающие интересам туриста. Из-за ковидных ограничений многие уже устали сидеть дома и готовы отправиться куда угодно.

«Пандемия COVID-19 постепенно успокаивается, и многие приезжают сюда для участия в лотерее. Я думаю, что сейчас самое подходящее время для того, чтобы люди начали выходить все больше и больше, в конце концов, они так долго воздерживались от путешествий», — считает Шунтаро Косаса.

По мнению Шунтаро, новый вид путешествий приведет туристов к приятным открытиям.