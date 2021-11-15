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Среди крупных городов России Казань заняла шестое место по размеру средней зарплаты
Общество
Среди крупных городов России Казань заняла шестое место по размеру средней зарплаты
pixabay.com  / 

Казань, 15 ноября. Среднемесячный размер зарплаты в Казани по итогам восьми месяцев 2021 года оказался выше 54 000 рублей.

Отмечается, что в сравнении с показателями прошлого года средняя зарплата жителей Казани выросла на 12,3%, а с учетом инфляционных процессов рост составил 5,6%. При этом в целом по Татарстану средняя зарплата достигла 42 539 рублей, сообщает KazanFirst.

Уточняется, что в Казани занятые профессиональной, научной и технической деятельностью в среднем получают по 80 622,5 рубля, работающие в сферах информатизации и связи — по 78 186,5 рубля, в организациях, осуществляющих финансовую деятельность — по 69 309,5 рубля, представители сфер производства и распределения электроэнергии, газа и воды — по 66 975 рублей.

Ранее ФАН сообщал, что в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой зафиксировали приближение размера средних зарплат в России к докризисным показателям.

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