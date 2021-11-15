Петербуржцы стали чаще жаловаться в Роспотребнадзор из-за проблем в сфере ЖКХ

Жители Санкт-Петербурга в 2021 году стали чаще жаловаться в Роспотребнадзор на различные нарушения. Традиционно под огнем критики оказались структуры жилищно-коммунального хозяйства города. Об этом сообщает телеканал «78» со ссылкой на данные ведомства.

Сообщается, что значительное количество обращений посвящены жалобам на нарушения в торговле, на условия проживания, на другие коммунальные проблемы. Также немало петербуржцев жалуются на уровень оказания медицинских услуг. Всего с начала года жители Северной столицы более 45 тысяч раз пожаловались в Роспотребнадзор на различные нарушения своих прав.

Особенно часто горожане жалуются на проблемы в сфере ЖКХ. Как отмечают эксперты, это одна из самых проблемных сфер города: затопленные подвалы, проблемы с отоплением и водоснабжением, регулярные коммунальные аварии — все это по традиции в числе «фаворитов» среди жалоб. В этом году число таких жалоб выросло, при этом, как отмечает телеканал, некоторые сотрудники коммунальных служб реагируют на замечания горожан агрессивно.

«Как дворник, который ранним утром решил провести уборку листвы воздуходувом, при этом всех перебудил и поднял пыль», — такую параллель проводит автор материала.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

По мнению известного российского политика и врача Геннадия Онищенко, который более 20 лет возглавлял структуры, отвечающие за права потребителей и благополучие человека, тот факт, что граждане жалуются на различные нарушения, — знак их гражданской зрелости. Каждый гражданин — это налогоплательщик, который имеет полное право на достойные условия жизни, подчеркивает он.

«Увеличение количества жалоб петербуржцев в Роспотребнадзор — это важный показатель, — отметил Онищенко в комментарии ФАН. — При этом нельзя исключать, что в прошлом году некоторые жалобы просто не учитывались».

Также Онищенко напомнил о тенденции, которую он неоднократно критиковал, называя ее «оголтелым гильотинированием». По словам собеседника ФАН, попытки законодательно снизить количество проверок предприятий отрицательно сказались на потребителях. Что касается жалоб петербуржцев на торговлю, то, по мнению Онищенко, это скорее позитивный фактор: люди не хотят терпеть хамство и реализацию торговыми сетями некачественных продуктов.

«Люди стали требовательнее, они справедливо требуют, чтобы за их деньги их обеспечивали качественными продуктами и нормально обслуживали», — подчеркнул политик.

Невские Новости / Анастасия Барашкова

Особняком, по словам Геннадия Онищенко, стоит вопрос о росте жалоб петербуржцев на ветхую городскую инфраструктуру.

«Причины роста числа таких жалоб нужно глубоко анализировать, в том числе выясняя, куда ушли деньги, выделенные городским бюджетом на благоустройство», — подчеркнул он.

Отмечается, что по обращениям, поступившим в Роспотребнадзор, за последние девять месяцев в Петербурге выявлено 965 нарушений. По трем жалобам возбуждены уголовные дела.

Ранее ФАН сообщал о десятках коммунальных аварий в Петербурге, которые, по мнению экспертов, связаны с плохим управлением в этой отрасли. Действительно, сообщения о прорывах трубопроводов как с горячей, так и с холодной водой, а также о «неожиданно», как водится, наступившей зиме являются для Петербурга, к сожалению, привычными.