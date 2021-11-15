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Американский политолог Гумински: Белый дом пытается сгладить углы в диалоге с Кремлем
Политика
Американский политолог Гумински: Белый дом пытается сгладить углы в диалоге с Кремлем
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 15 ноября. Правительство США располагает тремя различными способами для улучшения отношений с Россией. Об этом заявил автор американского издания The Hill, политолог Джошуа Гумински.

Пересказ материала предоставила «ПолитРоссия». Как написал американский политолог, Белый дом пытается перейти в отношениях с Россией к дипломатии без углов: все острые и неприятные моменты представители Вашингтона пытаются обходить или просто откровенно замалчивать.

Эта стратегия, указывает Гумински, применяется США по трем направлением в соответствии со встречами разных уровней. На высшем уровне, то есть во время контактов американского лидера Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным, были нащупаны наиболее комфортные и необходимые области для двустороннего сотрудничества. Затем были встречи высокого уровня, как, например, визиты главы ЦРУ Уильяма Бернса и замглавы Госдепартамента США Виктории Нуланд в Москву. Наконец, есть рабочие встречи, регулярно проходящие в Швейцарии после саммита 16 июня. Именно с помощью этих трех способов Вашингтон пытается нащупать пространство для дружественного диалога с Москвой, раскрыл дипломатические маневры команды Байдена Гумински.

Американский политолог Гумински: Белый дом пытается сгладить углы в диалоге с Кремлем
kremlin.ru / Администрация президента России

«После июньской встречи президента Джозефа Байдена и Путина в Женеве, Соединенные Штаты стремятся к более частому и прямому взаимодействию с Россией, пытаясь найти области для сотрудничества с Кремлем. Помимо четырех визитов высокопоставленных лиц в Москву, состоялось несколько рабочих встреч в Финляндии и Швейцарии... Подобные обсуждения — это способ понять другую сторону, обозначить четкие красные линии, сформулировать позиции и избежать просчетов», — заключил Джошуа Гумински.

Ранее в Сети ходили слухи о возможной новой встрече Байдена и Путина до конца 2021 года. Однако никакой конкретики по переговорам глав государств дано не было. Издание НСН также опубликовало прогноз, чего можно ожидать от потенциальной встречи национальных лидеров.

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