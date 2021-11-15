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Глава ФСВТС Шугаев: Россия поставит Мьянме комплексы «Панцирь-С1» в 2023 году
Армия
Глава ФСВТС Шугаев: Россия поставит Мьянме комплексы «Панцирь-С1» в 2023 году
wikipedia.org  /  Vitaly V. Kuzmin

Дубай, 15 ноября. Министерство обороны Мьянмы получит ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1» в 2023 году, заявил генеральный директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев.

В комментарии для РИА Новости он отметил, что на данный момент конкретные сроки поставок в рамках контракта, подписанного в начале текущего года, неизвестны.

«Поставка предварительно ожидается в 2023 году», — сказал Шугаев в ходе международной выставки Dubai Airshow в столице Объединенных Арабских Эмиратов.

Ранее гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев заявлял, что первый полковой комплект российских зенитно-ракетных комплексов С-400 будет передан Индии до конца 2021 года. Кроме того, как сообщает Infox, дополнительными поставками «Триумфов» заинтересовалась Турция.

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