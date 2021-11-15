Космический мусор пролетел мимо МКС

Хьюстон, 15 ноября. Космический мусор пролетел мимо Международной космической станции (МКС), однако в ближайшее время он может вновь сблизиться с ней. Об этом сообщили представители Центра управления полетов, расположенного в Хьюстоне (США).

Сотрудники ЦУП подчеркнули, что показатели давления на станции находятся в пределах нормы. Российские специалисты центра разрешили членам экипажа космического корабля «Союз МС-19» перейти на МКС. Отмечается, что следующее сближение космического мусора со станцией ожидается с 11:38 до 11:44 по московскому времени. Согласно бортовым инструкциям, экипаж в момент сближения должен будет находиться на борту корабля.

Как сообщалось ранее, РКК «Энергия» запатентовала корабль, предназначенный для суборбитального туризма. Он может быть использован как для полетов космических туристов, так и для организации прыжков с парашютом.