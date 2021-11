В Венесуэле задержали боевиков, которые планировали сорвать выборы

Каракас, 15 ноября. Министерство внутренних дел Венесуэлы пресекло попытку сорвать выборы в стране. Об этом сообщил глава ведомства Ремихио Себальос.

#Venezuela | Security forces seized 95 subversive pamphlets, ten improvised explosive devices, and five drums with gasoline to attack National Electoral Council facilities in Caracas.https://t.co/YsqzFBLdu1