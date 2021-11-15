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В Венесуэле задержали боевиков, которые планировали сорвать выборы
Весь мир
В Венесуэле задержали боевиков, которые планировали сорвать выборы
twitter.com/cneesvzla  /  Официальный аккаунт Национального избирательного совета

Каракас, 15 ноября. Министерство внутренних дел Венесуэлы пресекло попытку сорвать выборы в стране. Об этом сообщил глава ведомства Ремихио Себальос.

Правоохранители задержали членов террористической группировки, которые планировали удары по объектам инфраструктуры. В частности, преступники хотели напасть на одно из зданий Национального избирательного совета (CNE) в районе Марише в столице страны — Каракасе.

Служба безопасности Венесуэлы арестовала одного из координаторов операции Димаса Гонсалеса, известного как Сепультуреро, еще троих задержали возле объектов CNE. У них было изъято 95 пропагандистских брошюр, десять самодельных взрывных устройств и пять емкостей с бензином.

Себальос отметил, что эта же группа пыталась в 2020 году повлиять на выборы в Национальное собрание Венесуэлы, совершив серию атак против властей и объектов инфраструктуры. По словам главы МВД, одним из главных организаторов боевиков является Уильям Рикардо Санчес, который на текущий момент находится на территории Испании.

Выборы в Венесуэле

В Венесуэле 21 ноября пройдут выборы глав местной исполнительной власти, а также депутатов региональных и муниципальных представительных органов. В них примут участие 42 национальных политических движения и 64 региональные партии, включая правую оппозицию. Следить за голосованием будут представители стран — членов Евросоюза, также наблюдатели от России.

В конце октября Национальный избирательный совет (CNE) отчитался о готовности к предстоящему волеизъявлению.

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