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Новак Джокович эмоционально отреагировал на выход Сербии на ЧМ-2022 по футболу
Спорт
Новак Джокович эмоционально отреагировал на выход Сербии на ЧМ-2022 по футболу
novakdjokovic.com

Белград, 15 ноября. Первая ракетка мира Новак Джокович эмоционально отреагировал на победу сборной Сербии по футболу на последних минутах встречи заключительного тура квалификационной стадии ЧМ-2022 с национальной командой Португалии (2:1).

На коротком видео, опубликованном в YouTube, запечатлено, как сербский теннисист радуется победе национальной футбольной команды после финального свистка.

Новак Джокович эмоционально отреагировал на выход Сербии на ЧМ-2022 по футболу
Prt Scr youtube.com / PeaceDoorBall / Вокруг Спорта

Португалия набрала 17 очков, заняла второе место в таблице группы и отправляется в стыки. Сербия заняла первое место и завоевала прямую путевку на ЧМ в Катаре.

В настоящее время известны девять команд, которые сыграют в финальной стадии первенства мира. Путевку на турнир в качестве страны-хозяйки получил Катар. Досрочно гарантировала себе поездку в Доху сборная Бразилии. В европейской квалификации первые места в группах заняли Германия, Дания, Франция, Бельгия, Хорватия, Сербия и Испания.

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футбол теннис чм-2022 джокович
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