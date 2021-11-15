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Российские пенсионеры могут получить надбавку в 750 рублей и дополнительные льготы

  /   Обновлено: 15 ноября 2021 10:39
Экономика
Российские пенсионеры могут получить надбавку в 750 рублей и дополнительные льготы
Федеральное агентство новостей

Москва, 15 ноября. Пенсионный фонд России напомнил о дополнительной выплате для пожилых россиян в размере 750 рублей. Кроме того, пенсионерам полагаются и дополнительные льготы.

Речь идет о категории россиян, необоснованно репрессированных и впоследствии реабилитированных по политическим соображениям. Время содержания под стражей для таких пенсионеров приравнивается к трудовому стажу, однако при условии, что до и после заключения гражданин занимался трудовой деятельностью.

Данные периоды приравниваются к трудовому стажу в тройном размере. Эта выплата регламентирована российским законодательством, в частности ФЗ РФ № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» и действует на всей территории России.

Пожилые россияне, которые отметили 50-летний юбилей совместной жизни с супругом, могут рассчитывать на получение еще одной выплаты. Ее размер зависит от региона проживания. Например, в Москве юбилярам начислят по 21,9 тысячи рублей, а в Петербурге — по 50 тысяч.

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