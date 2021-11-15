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Двухлетний сын Бурака Озчивита получил 3,5 млн рублей за несколько секунд в рекламе
Шоу-бизнес
Двухлетний сын Бурака Озчивита получил 3,5 млн рублей за несколько секунд в рекламе
instagram.com  /  @burakozcivit

Анкара, 15 ноября. Двухлетний сын знаменитого турецкого актера Бурака Озчивита заработал крупную сумму на съемке в рекламе подгузников. Малыш появился в кадре всего на несколько секунд.

В рекламном ролике, кроме сына Озчивита, снялась еще его супруга Фахрие Эвджен. Как выяснили турецкие СМИ, жена артиста получила около 2 миллионов лир (порядка 14 миллионов рублей). Гонорар сына был значительно скромнее — 500 тысяч лир (примерно 3,5 миллиона рублей). Но это достаточно круглая сумма для появления ребенка в камере на несколько секунд, пишет «Газета.Ru».

Озчивит приобрел широкую известность после выхода сериалов «Великолепный век» и «Королек — птичка певчая». Несмотря на большую любовь представительниц женского пола, артист уже давно остепенился. Он начал встречаться с Эвджен шесть лет назад. В 2017 году артисты поженились, а еще через два года у звезд родился сын.

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