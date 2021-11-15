В ПФР напомнили о разовой выплате 19 тысяч рублей для пожилых россиян

Москва, 15 ноября. Пенсионный фонд России напомнил о единовременной денежной выплате в размере около 19 тысяч рублей. Претендовать на деньги смогут граждане, у которых имеются пенсионные накопления.

Разовую выплату можно получить только в той ситуации, когда общий размер накоплений не превышает 5% от размера двух видов пенсий: страховой и накопительной, пояснили в ПФР. Срочная надбавка составляет в среднем 1,7 тысячи рублей.

Кроме того, существует еще одна выплата в виде накопительной пенсии. Ее средний размер равен 1,1 тысячи рублей, и это доплата к стандартной пенсии. Для начисления средств необходимо достичь пенсионного возраста, однако деньги могут назначить и по старому возрасту. Человеку необходимо иметь определенный стаж (20 лет для женщин и 25 лет для мужчин), а также пенсионные баллы — не менее 21.

ПФР ранее сообщил, что россияне могут получить новую выплату в 10 тысяч рублей. Вопрос проведения единовременных выплат уже решен, считают эксперты, поскольку профицит российского бюджета составил 2,1 трлн рублей.