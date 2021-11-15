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Лента
15 ноября 11:21
11:20
Происшествия
Пассажиры устроили массовую драку с мигрантами в вагоне поезда на МЦК
11:20
Экономика
Торги Мосбиржи открылись укреплением курса рубля
11:19
Весь мир
Власти Колумбии объявили врагом Иран и схватили одного из лидеров «Второй Маркеталии» FARC
11:17
Общество
Невролог Овдиенко предупредила об опасности острых приправ для пациентов с коронавирусом
11:14
Армия
NI: российские «Цирконы» превратят черноморские походы ВМС США в кошмар
11:14
Политика
Политолог Жаров: Миграционный кризис грозит стать поводом для возобновления войны в Донбассе
11:13
Общество
Очередной виток реформы: в Перми резко повышают стоимость проезда
11:12
Политика
Лукашенко выступил против конфликта на границе Белоруссии
11:12
Общество
Желтый уровень погодной опасности продлен в Москве из-за сильного ветра и гололедицы
11:08
Происшествия
Десять постояльцев гостиницы на Лазурном берегу Франции пострадали при пожаре
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«Этот день в истории». Что произошло 15 ноября, праздники, факты, люди
Видео

Интересные факты, важные праздники и исторические даты — все это в новом выпуске передачи «Этот день в истории».

Сегодня профессиональный праздник отмечают молодые люди от 18 до 27 лет, готовые отдать долг родине. Для призывников по всей стране проводятся торжественные мероприятия, а их главный посыл — популяризация воинской службы.

Ровно 88 лет назад по улицам столицы впервые проехал троллейбус. Преимущество данного вида транспорта заключается в том, что он быстрее разгоняется и не загрязняет окружающую среду выхлопными газами.

В 1934 году жители Советского Союза стали свидетелями первой телепередачи со звуком. В квартирах зазвучал эстрадный концерт, а по всей стране началось звуковое телевещание.

О том, кого называют «патриархом» немецкой литературы, которого признано считать основателем школы «натурализма», вы узнаете в новом выпуске передачи «Этот день в истории».

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