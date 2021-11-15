«Этот день в истории». Что произошло 15 ноября, праздники, факты, люди

Интересные факты, важные праздники и исторические даты — все это в новом выпуске передачи «Этот день в истории».

Сегодня профессиональный праздник отмечают молодые люди от 18 до 27 лет, готовые отдать долг родине. Для призывников по всей стране проводятся торжественные мероприятия, а их главный посыл — популяризация воинской службы.

Ровно 88 лет назад по улицам столицы впервые проехал троллейбус. Преимущество данного вида транспорта заключается в том, что он быстрее разгоняется и не загрязняет окружающую среду выхлопными газами.

В 1934 году жители Советского Союза стали свидетелями первой телепередачи со звуком. В квартирах зазвучал эстрадный концерт, а по всей стране началось звуковое телевещание.

О том, кого называют «патриархом» немецкой литературы, которого признано считать основателем школы «натурализма», вы узнаете в новом выпуске передачи «Этот день в истории».