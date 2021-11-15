China Daily: Си Цзиньпин обсудит вопрос Тайваня с Байденом

Пекин, 15 ноября. Председатель КНР Си Цзиньпин хочет обсудить с президентом США Джо Байденом вопрос Тайваня, сообщает китайское государственное издание China Daily.

Виртуальная встреча лидеров КНР и США запланирована на понедельник, 15 ноября. Си Цзиньпин планирует донести до Байдена, что Пекин любой ценой добьется воссоединения с Тайванем, а также укажет на опасность попыток поддержать тайваньских сепаратистов.

В 2021 году Си Цзиньпин и Джо Байден два раза проводили переговоры по телефону, оба диалога поспособствовали более конструктивному взаимодействию сторон, сообщают журналисты.

«Следует надеяться, что так будет и на этот раз, поскольку их первая виртуальная встреча состоится в момент, когда действия США в отношении Тайваня стали источником усиления трений», — пишет China Daily.

Ранее журналисты французского издания Le Monde прокомментировали китайский пленум, который проходил с 8 по 11 ноября. На собрании ЦК поручил председателю КНР Си Цзиньпину сделать из Китая современную богатую страну к 2035 году. Как передает НСН, в итоге Си Цзиньпина приравняли к Мао Цзэдуну и Дэн Сяопину. Он получил именование «кормчий китайского возрождения».