Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 ноября 11:21
11:19
Весь мир
Власти Колумбии объявили врагом Иран и схватили одного из лидеров «Второй Маркеталии» FARC
11:17
Общество
Невролог Овдиенко предупредила об опасности острых приправ для пациентов с коронавирусом
11:14
Армия
NI: российские «Цирконы» превратят черноморские походы ВМС США в кошмар
11:14
Политика
Политолог Жаров: Миграционный кризис грозит стать поводом для возобновления войны в Донбассе
11:13
Общество
Очередной виток реформы: в Перми резко повышают стоимость проезда
11:12
Политика
Лукашенко выступил против конфликта на границе Белоруссии
11:12
Общество
Желтый уровень погодной опасности продлен в Москве из-за сильного ветра и гололедицы
11:08
Происшествия
Десять постояльцев гостиницы на Лазурном берегу Франции пострадали при пожаре
11:07
Общество
Минздрав Новосибирской области прокомментировал гибель шестилетнего мальчика со СМА
11:05
Происшествия
В Липецке возбудили дело о нарушении промышленной безопасности после пожара на заводе
Все новости

China Daily: Си Цзиньпин обсудит вопрос Тайваня с Байденом
Политика
China Daily: Си Цзиньпин обсудит вопрос Тайваня с Байденом
wikipedia.org  /  Palácio do Planalto / CC BY 2.0

Пекин, 15 ноября. Председатель КНР Си Цзиньпин хочет обсудить с президентом США Джо Байденом вопрос Тайваня, сообщает китайское государственное издание China Daily.

Виртуальная встреча лидеров КНР и США запланирована на понедельник, 15 ноября. Си Цзиньпин планирует донести до Байдена, что Пекин любой ценой добьется воссоединения с Тайванем, а также укажет на опасность попыток поддержать тайваньских сепаратистов.

В 2021 году Си Цзиньпин и Джо Байден два раза проводили переговоры по телефону, оба диалога поспособствовали более конструктивному взаимодействию сторон, сообщают журналисты.

«Следует надеяться, что так будет и на этот раз, поскольку их первая виртуальная встреча состоится в момент, когда действия США в отношении Тайваня стали источником усиления трений», — пишет China Daily.

Ранее журналисты французского издания Le Monde прокомментировали китайский пленум, который проходил с 8 по 11 ноября. На собрании ЦК поручил председателю КНР Си Цзиньпину сделать из Китая современную богатую страну к 2035 году. Как передает НСН, в итоге Си Цзиньпина приравняли к Мао Цзэдуну и Дэн Сяопину. Он получил именование «кормчий китайского возрождения».

Вернуться назад

Все новости / Политика / China Daily: Си Цзиньпин обсудит вопрос Тайваня с Байденом
Си Цзиньпин китай байден
Комментировать